Конца войны не видно. Президент Хорватии заблокировал важное для Украины решение

Хорватский лидер Зоран Миланович не разрешил отправить военных своей армии для участия в миссии НАТО для Украины в области безопасности и обучения (NSATU).

Президент Хорватии боится распространения войны за пределы Украины и РФ

Что важно понимать, правительство Хорватии ранее публично призвало Зорана Милановича поддержать решение о направлении военнослужащих хорватской армии в миссию по поддержке Украины.

Чиновники также обратили внимание на то, что реализация этого решения входит в компетенцию президента.

Однако глава государства неожиданно для всех решил "в рамках конституционных полномочий" не давать предварительного согласия на участие военнослужащих в такой миссии.

По его словам, она якобы "потенциально может быть вредна для национальных интересов".

Теперь хорватское правительство может попросить парламент проголосовать за предложенное решение, но для одобрения требуется поддержка двух третей членов парламента. В таком случае решение вступит в силу, и президент Хорватии пообещал уважать его. Поделиться

Что Миланович говорит о войне РФ против Украины

Лидер Хорватии никогда не скрывал, что считает Россию агрессором, а Украину — жертвой агрессии.

Кроме того, он продолжает настаивать на сохранении гуманитарной помощи украинскому народу.

К сожалению, несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза выхода войны за пределы Украины. Задача президента республики… защитить Хорватию от войны и принять все меры, чтобы удержать Хорватию от военных конфликтов, — сказано в сообщении канцелярии хорватского президента. Поделиться

Команда Милановича также обращает внимание, что вторжение РФ в Украину не является нападением на одну из стран-членов НАТО.