Конца войны не видно. Президент Хорватии заблокировал важное для Украины решение

Хорватский лидер Зоран Миланович не разрешил отправить военных своей армии для участия в миссии НАТО для Украины в области безопасности и обучения (NSATU).
Главные тезисы
- Он начал уверять, что это может оказаться опасным для национальных интересов.
- Тем не менее, лидер Хорватии Зоран Миланович рассматривает Россию как агрессора и продолжает настаивать на гуманитарной помощи для Украины.
Президент Хорватии боится распространения войны за пределы Украины и РФ
Что важно понимать, правительство Хорватии ранее публично призвало Зорана Милановича поддержать решение о направлении военнослужащих хорватской армии в миссию по поддержке Украины.
Чиновники также обратили внимание на то, что реализация этого решения входит в компетенцию президента.
Однако глава государства неожиданно для всех решил "в рамках конституционных полномочий" не давать предварительного согласия на участие военнослужащих в такой миссии.
По его словам, она якобы "потенциально может быть вредна для национальных интересов".
Что Миланович говорит о войне РФ против Украины
Лидер Хорватии никогда не скрывал, что считает Россию агрессором, а Украину — жертвой агрессии.
Кроме того, он продолжает настаивать на сохранении гуманитарной помощи украинскому народу.
Команда Милановича также обращает внимание, что вторжение РФ в Украину не является нападением на одну из стран-членов НАТО.
Учитывая этот факт, статья 5 Североатлантического договора не может быть активирована, и для Хорватии нет никаких международно-правовых обязательств.
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