Ситуация на фронте. Украинские воины уничтожили сотни единиц техники РФ

За прошедшие сутки, 3 октября, украинские защитники успешно ликвидировали 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники.

Потери армии РФ по состоянию на 4 октября

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 657 940 (+1 230) человек,

танков — 8 908 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 17 627 (+31) ед,

артиллерийских систем — 18 965 (+59) ед,

РСЗО — 1 212 (+8) ед,

средств ПВО — 965 (+1) ед,

самолетов — 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 494 (+101) ед,

крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 25 820 (+70) ед,

специальной техники — 3 333 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 3-4 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет.

Кроме того, было зафиксировано 67 авиационных ударов, в том числе враг сбросил 135 управляемых авиабомб.

Более того, россияне совершили более 4 тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня. Противник задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.

Под удары российских захватчиков попали Екатериновка, Волфин, Комаровка, Белополье, Реки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселки Заря Черниговской области.