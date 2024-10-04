Ситуация на фронте. Украинские воины уничтожили сотни единиц техники РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Ситуация на фронте. Украинские воины уничтожили сотни единиц техники РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки, 3 октября, украинские защитники успешно ликвидировали 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • Потери личного состава армии РФ с начала конфликта ориентировочно составили более 657 тыс. человек.
  • В течение 3 октября произошло 142 боевых столкновения и более 4 тыс. обстрелов со стороны российских войск.
  • Российские оккупанты нанесли 67 авиационных ударов и сбросили 135 управляемых авиабомб.

Потери армии РФ по состоянию на 4 октября

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 657 940 (+1 230) человек,

  • танков — 8 908 (+15) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 627 (+31) ед,

  • артиллерийских систем — 18 965 (+59) ед,

  • РСЗО — 1 212 (+8) ед,

  • средств ПВО — 965 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 494 (+101) ед,

  • крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 25 820 (+70) ед,

  • специальной техники — 3 333 (+3) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно о ситуации на фронте 3-4 октября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет.

Кроме того, было зафиксировано 67 авиационных ударов, в том числе враг сбросил 135 управляемых авиабомб.

Более того, россияне совершили более 4 тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня. Противник задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.

Под удары российских захватчиков попали Екатериновка, Волфин, Комаровка, Белополье, Реки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселки Заря Черниговской области.

Пятнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены два состава горюче-смазочных материалов, артиллерийская система, средство ПВО и станция радиоэлектронной борьбы.

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