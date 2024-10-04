Ситуация на фронте. Украинские воины уничтожили сотни единиц техники РФ

За прошедшие сутки, 3 октября, украинские защитники успешно ликвидировали 1 230 российских захватчиков и 288 единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- Потери личного состава армии РФ с начала конфликта ориентировочно составили более 657 тыс. человек.
- В течение 3 октября произошло 142 боевых столкновения и более 4 тыс. обстрелов со стороны российских войск.
- Российские оккупанты нанесли 67 авиационных ударов и сбросили 135 управляемых авиабомб.
Потери армии РФ по состоянию на 4 октября
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 657 940 (+1 230) человек,
танков — 8 908 (+15) ед,
боевых бронированных машин — 17 627 (+31) ед,
артиллерийских систем — 18 965 (+59) ед,
РСЗО — 1 212 (+8) ед,
средств ПВО — 965 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 494 (+101) ед,
крылатых ракет — 2 613 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 25 820 (+70) ед,
специальной техники — 3 333 (+3) ед.
Что известно о ситуации на фронте 3-4 октября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки произошло 142 боевых столкновения между украинскими защитниками и российскими оккупантами.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет.
Кроме того, было зафиксировано 67 авиационных ударов, в том числе враг сбросил 135 управляемых авиабомб.
Более того, россияне совершили более 4 тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня. Противник задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе.
Под удары российских захватчиков попали Екатериновка, Волфин, Комаровка, Белополье, Реки, Хотинь, Яструбино, Искрисковщина, Строительное, Токари, Юнаковка, Беловоды Сумской области и поселки Заря Черниговской области.
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