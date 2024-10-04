В России горит еще одна база для хранения нефтепродуктов — видео

Ночью 4 октября масштабный пожар начался в Пермском крае РФ на базе хранения нефтепродуктов. Власти РФ пока не раскрывают причины и последствия.

Масштабный пожар в России 4 октября — первые подробности

МЧС РФ утверждает, что огонь охватил емкости с топливом. Что важно понимать, пожар вспыхнул в промзоне села Осенцы.

Там горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 квадратов.

Ни МЧС РФ, ни местные власти причину возгорания пока не раскрывают.

Согласно последним данным, пожар смогли локализовать, однако борьба с огнем продолжается.

О последствиях и жертвах пока не сообщается.

Кроме того, указано, что на месте работает более 60 специалистов и 19 единиц техники.

Впоследствии МЧС начало уверять, что в результате пожара никто не пострадал.

Фото: открытые источники

Что известно об атаке дронов в Волгоградской области РФ

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, недавно под удар украинских сил попал арсенал боеприпасов главного управления ракетно-артиллерийского вооружения министерства обороны России.

Он находился в населённом пункте Котлубань Волгоградской области.

Что важно понимать, именно там хранилась часть иранской баллистики, а также пусковые к ним.

Кроме того, росСМИ сообщали о взрывах в Котлубане и "прилете" по составу с оружием войск РФ.

Там вспыхнул пожар, а местные жители жаловались на детонацию.