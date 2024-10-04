У Росії горить ще одна база зі зберігання нафтопродуктів — відео
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У Росії горить ще одна база зі зберігання нафтопродуктів — відео

пожежа
Джерело:  online.ua

Уночі 4 жовтня масштабна пожежа почалася у Пермському краї РФ на базі зі зберігання нафтопродуктів. Влада РФ поки не розкриває причини та наслідки.

Головні тези:

  • Попри локалізацію вогню, гасіння триває, працюють понад 60 фахівців та 19 одиниць техніки.
  • МНС РФ стверджує, що постраждалих наразі немає.
  • Нещодавно українські сили атакували арсенал у Волгоградській області РФ, де зберігалася іранська балістика.

Масштабна пожежа в Росії 4 жовтня — перші подробиці

МНС РФ стверджує, що вогонь охопив ємності з паливом. Що важливо розуміти, пожежа спалахнула у промзоні села Осенці.

Саме там горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів.

Ані МНС РФ, ані місцева влада причину загоряння поки не розкривають.

Згідно з останніми даними, пожежу змогли локалізувати, однак гасіння вогню триває.

Про наслідки та жертв наразі не повідомляється.

Окрім того, наголошується, що на місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

Згодом МНС почало запевняти, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: відкриті джерела

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, - стверджує місцева влада.

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, нещодавно під удар українських сил потрапив арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії.

Він знаходився у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Що важливо розуміти, саме там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.

Окрім того, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ.

Там спалахнула пожежа, а місцеві мешканці скаржилися на детонацію.

Також система моніторингу пожеж NASA зафіксувала 3 точки пожежі поряд із арсеналом боєприпасів у Котлубані.

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