Уночі 4 жовтня масштабна пожежа почалася у Пермському краї РФ на базі зі зберігання нафтопродуктів. Влада РФ поки не розкриває причини та наслідки.

Масштабна пожежа в Росії 4 жовтня — перші подробиці

МНС РФ стверджує, що вогонь охопив ємності з паливом. Що важливо розуміти, пожежа спалахнула у промзоні села Осенці.

Саме там горить приватна база зі зберігання нафтопродуктів на 10 000 квадратів.

Ані МНС РФ, ані місцева влада причину загоряння поки не розкривають.

Згідно з останніми даними, пожежу змогли локалізувати, однак гасіння вогню триває.

Про наслідки та жертв наразі не повідомляється.

Окрім того, наголошується, що на місці працюють понад 60 фахівців і 19 одиниць техніки.

Згодом МНС почало запевняти, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: відкриті джерела

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області безпілотник атакував нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки, - стверджує місцева влада. Поширити

Що відомо про атаку дронів у Волгоградській області РФ

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, нещодавно під удар українських сил потрапив арсенал боєприпасів головного управління ракетно-артилерійського озброєння міністерства оборони Росії.

Він знаходився у населеному пункті Котлубань Волгоградської області.

Що важливо розуміти, саме там зберігалася частина іранської балістики, а також пускові до них.

Окрім того, росЗМІ повідомляли про вибухи у Котлубані та "приліт" по складу зі зброєю військ РФ.

Там спалахнула пожежа, а місцеві мешканці скаржилися на детонацію.