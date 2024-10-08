Потужний сигнал. Чого Україні очікувати від візиту Байдена до Німеччини

Німецькі політики налаштовані на те, що американський лідер Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.

Байден може оголосити про посилення підтримки України

Як вдалося дізнатися журналістам, уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.

Як відомо, його візит до Німеччини відбудеться 10-11 жовтня.

Запланована на суботу зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, кажуть в уряді. Поширити

Окрім того, повідомляється, що президент США також має намір провести чотиристоронню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, французьким лідером Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У центрі майбутніх переговорів західних лідерів — посилення підтримки України.

Бербок підтримала Україну попри позицію Шольца

Як заявила нещодавно очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, Україна повинна мати право використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, також йдеться про потенційні удари по військових об'єктах углиб РФ.

Право України на самооборону не означає, що вона повинна чекати, поки ракета перетне кордон або влучить у місто, як-от Харків, перед тим як реагувати, — заявила Бербок, додавши, що навіть найсучасніша протиповітряна оборона не завжди може запобігти таким загрозам. Поширити

Окрім того, вона нагадала про важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.