Потужний сигнал. Чого Україні очікувати від візиту Байдена до Німеччини

Німецькі політики налаштовані на те, що американський лідер Джо Байден надішле потужний сигнал щодо допомоги Україні на тлі свого офіційного візиту до Берліна.
Головні тези:
- Очікується, що президент Байден під час візиту до Німеччини підтримає Україну важливими рішеннями та сигналами.
- Окрім того, Байден зустрінеться з Шольцом, Макроном та Стармером.
- Глава МЗС Німеччини Бербок закликає команду Шольца ухвалити важливі рішення щодо захисту України.
Байден може оголосити про посилення підтримки України
Як вдалося дізнатися журналістам, уряд ФРН розраховує на те, що очільник Білого дому прибуде уже з готовими важливими рішеннями.
Як відомо, його візит до Німеччини відбудеться 10-11 жовтня.
Окрім того, повідомляється, що президент США також має намір провести чотиристоронню зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, французьким лідером Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
У центрі майбутніх переговорів західних лідерів — посилення підтримки України.
Бербок підтримала Україну попри позицію Шольца
Як заявила нещодавно очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок, Україна повинна мати право використовувати зброю з німецьких запасів для самооборони, також йдеться про потенційні удари по військових об'єктах углиб РФ.
Окрім того, вона нагадала про важливість превентивних заходів, таких як знищення пускових установок для запобігання майбутнім атакам.
За словами Бербок, масштаби таких дій не будуть обговорюватися публічно, щоб зберегти елемент стримування і не дати переваги армії РФ.
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