Удары РФ по Харькову — погибли два человека

8 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на вечер известно о двух жертвах — погибли мужчина и женщина.

Россия продолжает терроризировать Харьков

Как сообщают местные власти, армия РФ ударила КАБами по многоэтажке в Киевском районе.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте попадания.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, враг ударил по открытым территориям. В общей сложности это было 4 КАБа.

Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере, трое получили ранения, — отметил председатель ОВА. Поделиться

Впоследствии Синегубов уточнил, что оккупанты выпустили 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций — известны.

Один КАБ попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате чего погибли проходившие мимо женщина и мужчина по 70 лет.

Новые подробности атаки РФ на Харьков

Согласно последним данным, в результате обстрелов в Салтовском районе пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрелов.

Мэр Игорь Терехов официально подтвердил, что в скором времени начнется закрытие окон с помощью ОСБ. Утром будет работать ЦНАП, где жители смогут получить помощь в оформлении документов для программы "Е-Восстановление".

Также сообщается, что оккупанты нанесли удар по Черкасской Лозовой.

В результате попадания поврежден частный жилой дом. Боеприпас не сдетонировал. На месте происшествия работают все профильные службы.