Удары РФ по Харькову — погибли два человека

8 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на вечер известно о двух жертвах — погибли мужчина и женщина.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, пострадали 5 человек.
- Экстренные службы работают на местах ударов, оказывая помощь гражданским.
- По предварительным данным, для новой атаки враг использовал ФАБ-250 из УМПК, на что реагируют профильные службы и прокуратура.
Россия продолжает терроризировать Харьков
Как сообщают местные власти, армия РФ ударила КАБами по многоэтажке в Киевском районе.
В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте попадания.
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, враг ударил по открытым территориям. В общей сложности это было 4 КАБа.
Впоследствии Синегубов уточнил, что оккупанты выпустили 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций — известны.
Один КАБ попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате чего погибли проходившие мимо женщина и мужчина по 70 лет.
Новые подробности атаки РФ на Харьков
Согласно последним данным, в результате обстрелов в Салтовском районе пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрелов.
Мэр Игорь Терехов официально подтвердил, что в скором времени начнется закрытие окон с помощью ОСБ. Утром будет работать ЦНАП, где жители смогут получить помощь в оформлении документов для программы "Е-Восстановление".
Также сообщается, что оккупанты нанесли удар по Черкасской Лозовой.
В результате попадания поврежден частный жилой дом. Боеприпас не сдетонировал. На месте происшествия работают все профильные службы.
Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 5. Также в прокуратуре отметили, что предварительно для обстрела враг использовал ФАБ-250 из УМПК.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-