Удары РФ по Харькову — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Удары РФ по Харькову — погибли два человека

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Россия продолжает терроризировать Харьков
Read in English
Читати українською

8 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. По состоянию на вечер известно о двух жертвах — погибли мужчина и женщина.

Главные тезисы

  • Согласно последним данным, пострадали 5 человек.
  • Экстренные службы работают на местах ударов, оказывая помощь гражданским.
  • По предварительным данным, для новой атаки враг использовал ФАБ-250 из УМПК, на что реагируют профильные службы и прокуратура.

Россия продолжает терроризировать Харьков

Как сообщают местные власти, армия РФ ударила КАБами по многоэтажке в Киевском районе.

В настоящее время экстренные службы продолжают работать на месте попадания.

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, враг ударил по открытым территориям. В общей сложности это было 4 КАБа.

Погибшие — гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице. По меньшей мере, трое получили ранения, — отметил председатель ОВА.

Впоследствии Синегубов уточнил, что оккупанты выпустили 6 КАБов по Харьковщине. Места 5 локаций — известны.

Один КАБ попал в открытую местность в Салтовском районе. В результате чего погибли проходившие мимо женщина и мужчина по 70 лет.

Новые подробности атаки РФ на Харьков

Согласно последним данным, в результате обстрелов в Салтовском районе пострадали 15 многоквартирных домов из-за обстрелов.

Мэр Игорь Терехов официально подтвердил, что в скором времени начнется закрытие окон с помощью ОСБ. Утром будет работать ЦНАП, где жители смогут получить помощь в оформлении документов для программы "Е-Восстановление".

Также сообщается, что оккупанты нанесли удар по Черкасской Лозовой.

В результате попадания поврежден частный жилой дом. Боеприпас не сдетонировал. На месте происшествия работают все профильные службы.

Впоследствии Терехов сообщил, что количество пострадавших возросло до 5. Также в прокуратуре отметили, что предварительно для обстрела враг использовал ФАБ-250 из УМПК.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мощный сигнал. Чего Украине ждать от визита Байдена в Германию
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны РФ пролетели возле Южноукраинской АЭС. К чему готовиться
НАЭК "Энергоатом"
дрон РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ сбросила КАБ на многоэтажку в Харькове ― погибли гражданские
Игорь Терехов
Последствия атаки армии РФ на Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?