РФ атаковала энергообъект в Сумской области. Более 37 тыс человек без света

20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала энергообъект в Сумской области, что привело к обесточиванию более 37 тысяч человек.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения после обстрела РФ в Сумской области.
- Оккупанты совершили обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов, что привело к обесточиванию населения.
- В результате военной агрессии России в Сумской области зафиксировано 15 обстрелов и 18 взрывов.
- В небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа “Шахед” после атаки на энергообъект.
Что известно об обстреле Россией Сумщины
Как отмечается, российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области.
В результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).
Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).
Какая ситуация в Сумской области РФ
Как сообщили в Сумской ОВА, всего оккупанты совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов.
Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Роменская, Краспопольская, Шалыгинская общины.
Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".
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