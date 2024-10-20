РФ атаковала энергообъект в Сумской области. Более 37 тыс человек без света

20 октября российские войска ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 37 тысяч потребителей обесточены.

Что известно об обстреле Россией Сумщины

Как отмечается, российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области.

В результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).

Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом, — констатируют в облэнерго. Поделиться

Какая ситуация в Сумской области РФ

Как сообщили в Сумской ОВА, всего оккупанты совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 18 взрывов.

Обстрелы потерпели Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Роменская, Краспопольская, Шалыгинская общины.

Кроме того, 20 октября в небе над Сумщиной зенитчики уничтожили 11 враждебных БПЛА типа "Шахед".