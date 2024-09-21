Россия атакует Сумщину КАБами и дронами ― есть раненый

Российская армия 21 сентября продолжила терроризировать мирное население Сумщины, применяя различные виды вооружения, в частности, ударила дроном по больнице в Краснополье. Днем авиация РФ бомбила областной центр КАБами.

Россия ударила по больнице и бомбила Сумы

Днем российский дрон влетел в здание больницы в Краснополье. О последствиях атаки рассказала и.о. главы Краснопольской общины Ирина Юхта.

FPV-дрон повредил крышу медицинского учреждения. Без жертв и пострадавших.

Днем российская авиация бомбила Сумы КАБами. В Сумской ОВА сообщили об одном раненом.

Произошло возгорание сухой растительности, разрушены и повреждены частные дома. Поделиться

После бомбардировки в нескольких районах Сум исчезла электроэнергия.

ВС РФ атаковали Сумщину 21 сентября

Ночью и утром оккупационные войска провели 17 обстрелов населенных пунктов Сумской области. Под удар попали следующие общины:

Великописаревская;

Белопольская;

Эсманьская;

Краснопольская;

Миропольская;

Середино-Будская;

Буринская;

Тростянецкая.

Миропольскую общину обстреляли из танков, РСЗО и сбросили один КАБ. В результате погиб человек.

Середино-Будскую, Белопольскую, Великописаревскую и Краснопольскую общины оккупационные войска атаковали FPV-дронами.

Жители Тростянецкого общества ночью слышали два взрыва. Это была работа ПВО по российским «шахедам».

Отметим, что армия РФ ежедневно атакует населенные пункты Сумщины из разного вооружения. Обычно для обстрелов применяются РСЗО, разнообразные дроны, НАР, КАБ и минометы.