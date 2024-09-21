Росія атакує Сумщину КАБами та дронами ― є поранений

Російська армія 21 вересня продовжила тероризувати мирне населення Сумщини, застосовуючи різні види озброєння, зокрема вдарила дроном по лікарні у Краснопіллі. Вдень авіація РФ бомбардувала обласний центр КАБами.
Головні тези:
- Російська армія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини, використовуючи дрони та КАБи.
- Армія РФ направила дрон на лікарню у Краснопіллі. Пошкоджено дах будівлі.
- Російська авіація скинула КАБи на Суми. Є поранений.
Росія вдарила по лікарні та бомбардувала Суми
Вдень російський дрон влетів у будівлю лікарні в Краснопіллі. Про наслідки атаки розповіла в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.
FPV-дрон пошкодив дах медичного закладу. Без жертв та постраждалих.
Вдень російська авіація бомбардувала Суми КАБами. У Сумській ОВА повідомили про одного пораненого.
Після бомбардування у кількох районах Сум зникла електроенергія.
ЗС РФ атакували Сумщину 21 вересня
Вночі та зранку окупаційні війська здійснили 17 обстрілів населених пунктів Сумської області. Під удар потрапили наступні громади:
Великописарівська;
Білопільська;
Есманьська;
Краснопільська;
Миропільська;
Середино-Будська;
Буринська;
Тростянецька.
Миропільську громаду обстріляли з танків, РСЗВ та скинули один КАБ. У результаті загинула одна людина.
Середино-Будську, Білопільську, Великописарівську та Краснопільську громади окупаційні війська атакували FPV-дронами.
Мешканці Тростянецької громади вночі чули два вибухи. Це була робота ППО по російських «шахедах».
Зазначимо, що армія РФ щодня атакує населені пункти Сумщини з різного озброєння. Зазвичай для обстрілів застосовуються РСЗВ, різноманітні дрони, НАР, КАБ та міномети.
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