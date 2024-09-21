Росія атакує Сумщину КАБами та дронами ― є поранений

Російська армія 21 вересня продовжила тероризувати мирне населення Сумщини, застосовуючи різні види озброєння, зокрема вдарила дроном по лікарні у Краснопіллі. Вдень авіація РФ бомбардувала обласний центр КАБами.

Росія вдарила по лікарні та бомбардувала Суми

Вдень російський дрон влетів у будівлю лікарні в Краснопіллі. Про наслідки атаки розповіла в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

FPV-дрон пошкодив дах медичного закладу. Без жертв та постраждалих.

Вдень російська авіація бомбардувала Суми КАБами. У Сумській ОВА повідомили про одного пораненого.

Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. Поширити

Після бомбардування у кількох районах Сум зникла електроенергія.

ЗС РФ атакували Сумщину 21 вересня

Вночі та зранку окупаційні війська здійснили 17 обстрілів населених пунктів Сумської області. Під удар потрапили наступні громади:

Великописарівська;

Білопільська;

Есманьська;

Краснопільська;

Миропільська;

Середино-Будська;

Буринська;

Тростянецька.

Миропільську громаду обстріляли з танків, РСЗВ та скинули один КАБ. У результаті загинула одна людина.

Середино-Будську, Білопільську, Великописарівську та Краснопільську громади окупаційні війська атакували FPV-дронами.

Мешканці Тростянецької громади вночі чули два вибухи. Це була робота ППО по російських «шахедах».

Зазначимо, що армія РФ щодня атакує населені пункти Сумщини з різного озброєння. Зазвичай для обстрілів застосовуються РСЗВ, різноманітні дрони, НАР, КАБ та міномети.