Росія атакує Сумщину КАБами та дронами ― є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакує Сумщину КАБами та дронами ― є поранений

Суми
Джерело:  Суспільне

Російська армія 21 вересня продовжила тероризувати мирне населення Сумщини, застосовуючи різні види озброєння, зокрема вдарила дроном по лікарні у Краснопіллі. Вдень авіація РФ бомбардувала обласний центр КАБами.

Головні тези:

  • Російська армія продовжує тероризувати мирне населення Сумщини, використовуючи дрони та КАБи.
  • Армія РФ направила дрон на лікарню у Краснопіллі. Пошкоджено дах будівлі.
  • Російська авіація скинула КАБи на Суми. Є поранений.

Росія вдарила по лікарні та бомбардувала Суми

Вдень російський дрон влетів у будівлю лікарні в Краснопіллі. Про наслідки атаки розповіла в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

FPV-дрон пошкодив дах медичного закладу. Без жертв та постраждалих.

Вдень російська авіація бомбардувала Суми КАБами. У Сумській ОВА повідомили про одного пораненого.

Сталося загоряння сухої рослинності, зруйновано та пошкоджено приватні будинки. 

Після бомбардування у кількох районах Сум зникла електроенергія.

ЗС РФ атакували Сумщину 21 вересня

Вночі та зранку окупаційні війська здійснили 17 обстрілів населених пунктів Сумської області. Під удар потрапили наступні громади:

  • Великописарівська;

  • Білопільська;

  • Есманьська;

  • Краснопільська;

  • Миропільська;

  • Середино-Будська;

  • Буринська;

  • Тростянецька.

Миропільську громаду обстріляли з танків, РСЗВ та скинули один КАБ. У результаті загинула одна людина.

Середино-Будську, Білопільську, Великописарівську та Краснопільську громади окупаційні війська атакували FPV-дронами.

Мешканці Тростянецької громади вночі чули два вибухи. Це була робота ППО по російських «шахедах». 

Зазначимо, що армія РФ щодня атакує населені пункти Сумщини з різного озброєння. Зазвичай для обстрілів застосовуються РСЗВ, різноманітні дрони, НАР, КАБ та міномети.

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