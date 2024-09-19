Армія РФ повторно атакувала Сумщину дронами — є поранені

Російська армія повторно атакувала медичний заклад у місті Середина-Буда Шосткинського району, коли медики з цивільними тушили пожежу після першого обстрілу. У результаті двоє чоловіків отримали поранення.

Армія РФ повторно атакувала Сумщину

Перший обстріл відбувся близько 11:00. Господарське приміщення медзакладу загорілось, медики почали тушити вогонь.

На допомогу прийшли місцеві жителі. Коли російський дрон атакував медзаклад повторно, 51-річний та 34-річний чоловіки отримали поранення.

Правоохоронці та прокурори документують наслідки обстрілів. Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Російська армія щодня обстрілює Сумську область

Станом на ранок 19 вересня окупаційні війська здійснили 19 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумщини, через що загинули двоє місцевих жителів. Ціллю окупантів стала цивільна інфраструктура.

Росіяни ударили по медзакладу у місті Середина-Буда Шосткинського району. Після атаки розпочалась пожежа.

За короткий проміжок часу ударний дрон повторно атакував медзаклад. Під ударом опинились медики та цивільні, які боролись з наслідками першої атаки.

Армія РФ періодично застосовує цинічні повторні обстріли. Мета — збільшити кількість постраждалих та жертв, зокрема серед медиків, рятувальників, правоохоронців.

Подібні атаки є черговим свідченням порушення звичаїв і правил війни зі сторони російської армії.