Армия РФ повторно атаковала Сумщину дронами — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ повторно атаковала Сумщину дронами — есть раненые

Сумская областная прокуратура
обстрел
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Российская армия повторно атаковала медицинское учреждение в городе Середина-Буда Шосткинского района, когда медики с гражданскими тушили пожар после первого обстрела. В результате двое мужчин получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия повторно атаковала медицинское учреждение в городе Середина-Буда Сумской области, когда медики уже тушили пожар после первого обстрела.
  • Двое мужчин получили ранения после повторной атаки.
  • Армия РФ периодически применяет повторные цинические обстрелы и обстреливает медицинские учреждения.
  • Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны после атаки российского дрона на медицинское учреждение в Шосткинском районе Сумщины.

Армия РФ повторно атаковала Сумщину

Первый обстрел произошел около 11:00. Хозяйственное помещение медучреждения загорелось, медики начали тушить огонь.

На помощь пришли местные жители. Когда российский дрон атаковал медучреждение повторно, 51-летний и 34-летний мужчины получили ранения.

Правоохранители и прокуроры документируют последствия обстрелов. Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Российская армия ежедневно обстреливает Сумскую область

По состоянию на утро 19 сентября оккупационные войска совершили 19 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумщины, в результате чего погибли двое местных жителей. Целью оккупантов стала гражданская инфраструктура.

Россияне ударили по медучреждению в городе Середина-Буда Шосткинского района. После атаки начался пожар.

За короткий промежуток времени дрон-камикадзе повторно атаковал медучреждение. Под ударом оказались медики и гражданские, боровшиеся с последствиями первой атаки.

Армия РФ периодически применяет циничные повторные обстрелы. Цель — увеличить количество пострадавших и жертв, в том числе среди медиков, спасателей, правоохранителей.

Подобные атаки являются очередным свидетельством нарушения обычаев и правил войны со стороны российской армии.

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