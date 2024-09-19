В Сумской области погибли два человека в результате обстрела армией РФ

Как отмечается, россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.

Также россияне обстреливали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманьскую общины.

Как отмечается, кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 42-ю ударными БпЛА типа "Shah районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ)".