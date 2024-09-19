В Сумской области погибли два человека в результате обстрела армией РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области погибли два человека в результате обстрела армией РФ

Сумская ОВА
В Сумской области погибли два человека в результате обстрела армией РФ
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Российские оккупанты атаковали несколько общин Сумской области. В результате обстрелов погибли два человека, еще несколько получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Сумскую область, совершив 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов.
  • Двое гражданских лиц погибли, несколько получили ранения в результате артобстрела и обстрелов различных общин.
  • Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину, где российские оккупанты использовали различное вооружение, включая ракеты и БПЛА.
  • Противовоздушная оборона Украины успешно отразила воздушные атаки, сбив все 42 ударных БПЛА и управляемую авиационную ракету.

Что известно об обстреле Россией Сумской области

Как отмечается, россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.

Краснопольское общество: враг ударил из РСЗО (10 взрывов), артиллерии. В результате артобстрела ранены 2 гражданских лица, 2 гражданских лица погибли.

Также россияне обстреливали Сумскую, Бездрицкую, Николаевскую, Юнаковскую, Белопольскую, Великописаревскую, Новослободскую и Эсманьскую общины.

Атаковали захватчики мирные населенные пункты КАБами и FPV дронами, избивали из минометов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 19 сентября

Как отмечается, кафиры ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 42-ю ударными БпЛА типа "Shah районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск — РФ)".

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БпЛА. Также на восточном направлении была сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

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