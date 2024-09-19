На Сумщині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу армією РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

На Сумщині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу армією РФ

Сумська ОВА
На Сумщині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу армією РФ

Російські окупанти атакували кілька громад Сумської області. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще кілька отримали поранення.

Головні тези:

  • Російські окупанти здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 38 вибухів.
  • У результаті артобстрілу загинули дві цивільні особи, ще двоє отримали поранення.
  • Повітряні сили України відбили атаку РФ у Харківській, Запорізькій та інших областях, збивши всі 42 ударні безпілотники та керовану авіаційну ракету.
  • Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та інших областях для захисту від ракетних ударів.

Що відомо про обстріл Росією Сумської області

Як зазначається, росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів.

Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів), артилерії. Внаслідок артобстрілу поранені 2 цивільні особи, 2 цивільні особи загинули.

Також росіяни обстрілювали Сумську, Бездрицьку, Миколаївську, Юнаківську, Білопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманьську громади.

Атакували загарбники мирні населені пункти КАБами та FPV дронами, били з мінометів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 19 вересня

Як зазначається, окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ)".

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку було збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Сумській області російський дрон атакував поліцейське авто
Національна поліція України
авто
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Сумській області проводять обов’язкову евакуацію. В яких громадах
Сумська ОВА
Евакуація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Житомирській та Сумській областях є загиблі та поранені після атак РФ
Наслідки атаки РФ на Сумщині

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?