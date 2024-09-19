На Сумщині загинуло двоє людей внаслідок обстрілу армією РФ

Російські окупанти атакували кілька громад Сумської області. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, ще кілька отримали поранення.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 38 вибухів.
- У результаті артобстрілу загинули дві цивільні особи, ще двоє отримали поранення.
- Повітряні сили України відбили атаку РФ у Харківській, Запорізькій та інших областях, збивши всі 42 ударні безпілотники та керовану авіаційну ракету.
- Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій та інших областях для захисту від ракетних ударів.
Що відомо про обстріл Росією Сумської області
Як зазначається, росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів.
Краснопільська громада: ворог вдарив з РСЗВ (10 вибухів), артилерії. Внаслідок артобстрілу поранені 2 цивільні особи, 2 цивільні особи загинули.
Також росіяни обстрілювали Сумську, Бездрицьку, Миколаївську, Юнаківську, Білопільську, Великописарівську, Новослобідську та Есманьську громади.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 19 вересня
Як зазначається, окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ)".
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку було збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
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