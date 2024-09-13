Армия РФ бомбила Сумщину КАБами — повреждены больница и гуманитарный груз

Утром 13 сентября российская армия атаковала Ямполь Сумской области КАБами. Под обстрелы попали волонтеры благотворительного фонда «Вместе для Украины», которые в тот момент отгружали гуманитарную помощь для медучреждения.

Армия РФ бомбила Сумщину КАБами

Авиация России массированно обстреляла Ямполь управляемыми авиабомбами. Две из них упали возле местной больницы № 13.

Утром 13 сентября волонтеры благотворительного фонда «Вместе для Украины» во время разгрузки гуманитарного груза для Ямпольской больницы Сумской области попали под массированный обстрел населенного пункта КАБами, — сообщают волонтеры. Поделиться

Авиабомбы упали примерно в 100 метрах от здания медучреждения.

Волонтеры и персонал больницы не пострадали. Однако в здании вылетели стекла, а автомобили и гуманитарную помощь посекло осколками.

После массированного обстрела в больницу начали привозить раненых. Среди них были преимущественно женщины и пожилые люди.

Медицинскую помощь пострадавшим оказывали чуть ли не в полевых условиях, потому что здание сильно пострадало из-за бомбежки.

Обстрелы Россией Сумщины

Сумская область находится вблизи границы с Россией, поэтому населенные пункты часто подвергаются обстрелам и бомбардировкам. В частности, страдает Шосткинский район.

Поселок городского типа Ямполь находится в 12 км от украинско-российской границы. Его почти каждый день обстреливают бомбами.

Утром 13 сентября в пгт Ямполь раздались четыре взрыва. По данным Сумской ОВА, шесть человек получили ранения и двое погибли.