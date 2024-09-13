Армія РФ бомбила Сумщину КАБами — пошкоджено лікарню та гуманітарний вантаж

Зранку 13 вересня російська армія атакувала Ямпіль Сумської області КАБами. Під обстріл потрапили волонтери благодійного фонду «Разом для України», які в той момент відвантажували гуманітарну допомогу для медзакладу.

Армія РФ бомбила Сумщину КАБами

Авіація Росії масовано обстріляла Ямпіль керованими авіабомбами. Дві з них впали поблизу місцевої лікарні № 13.

Зранку 13 вересня волонтери благодійного фонду «Разом для України» під час розвантаження гуманітарного вантажу для Ямпільської лікарні, що на Сумщині, потрапили під масований обстріл населеного пункту КАБами, — повідомляють волонтери. Поширити

Авіабомби впали приблизно в 100 метрах від будівлі медзакладу.

Волонтери та персонал лікарні не постраждали. Проте в будівлі вилетіли шибки, а автомобілі та гуманітарну допомогу посікло уламками.

Після масованого обстрілу до лікарні почали привозити поранених. Серед них були переважно жінки та люди похилого віку.

Медичну допомогу постраждалим надавали ледь не в польових умовах, бо будівля сильно постраждала через бомбардування.

Обстріли Росією Сумщини

Сумська область знаходиться поблизу кордону з Росією, тому населені пункти часто піддаються обстрілам та бомбардуванням. Зокрема страждає Шосткинський район.

Селище міського типу Ямпіль знаходиться у 12 км від українсько-російського кордону. Його майже щодня обстрілюють бомбами.

Вранці 13 вересня у смт Ямпіль пролунало чотири вибухи. По даних Сумської ОВА шестеро людей отримали поранення і двоє загинули.