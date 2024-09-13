Армія РФ бомбила Сумщину КАБами — пошкоджено лікарню та гуманітарний вантаж

Зранку 13 вересня російська армія атакувала Ямпіль Сумської області КАБами. Під обстріл потрапили волонтери благодійного фонду «Разом для України», які в той момент відвантажували гуманітарну допомогу для медзакладу.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила обстріл Ямпіля КАБами, в результаті чого отримали пошкодження лікарня, авто та гуманітарний вантаж.
- Волонтери благодійного фонду потрапили під масований обстріл під час відвантаження допомоги для медзакладу.
- Поранені внаслідок атаки РФ зазнали негайної медичної допомоги попри пошкодження лікарні.
Армія РФ бомбила Сумщину КАБами
Авіація Росії масовано обстріляла Ямпіль керованими авіабомбами. Дві з них впали поблизу місцевої лікарні № 13.
Авіабомби впали приблизно в 100 метрах від будівлі медзакладу.
Волонтери та персонал лікарні не постраждали. Проте в будівлі вилетіли шибки, а автомобілі та гуманітарну допомогу посікло уламками.
Після масованого обстрілу до лікарні почали привозити поранених. Серед них були переважно жінки та люди похилого віку.
Медичну допомогу постраждалим надавали ледь не в польових умовах, бо будівля сильно постраждала через бомбардування.
Обстріли Росією Сумщини
Сумська область знаходиться поблизу кордону з Росією, тому населені пункти часто піддаються обстрілам та бомбардуванням. Зокрема страждає Шосткинський район.
Селище міського типу Ямпіль знаходиться у 12 км від українсько-російського кордону. Його майже щодня обстрілюють бомбами.
Вранці 13 вересня у смт Ямпіль пролунало чотири вибухи. По даних Сумської ОВА шестеро людей отримали поранення і двоє загинули.
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