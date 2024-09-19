Авіація РФ бомбила геріатричний пансіонат на Сумщині — є загибла та поранені

Російська авіація 19 вересня скинула бомбу на обласний геріатричний пансіонат у Сумщині. Одна людина загинула, 12 отримали поранення.
Головні тези:
- Російська авіація 19 вересня бомбила геріатричний пансіонат на Сумщині, внаслідок чого загинула одна людина, а 12 отримали поранення.
- Після обстрілу розпочалась евакуація мешканців пансіонату.
- У закладі, який атакувала російська авіація, проживала 221 людина. Тепер усіх поселять в інше приміщення.
Авіація РФ бомбила геріатричний пансіонат на Сумщині
Російська армія вдарила авіабомбою по закладу для людей похилого віку. Після обстрілу розпочалась евакуація людей.
Спочатку повідомлялось про дев’ятьох поранених.
У геріатричному пансіонаті проживала 221 людина.
Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про 12 поранених після обстрілу РФ. Постраждалі знаходяться у важкому стані.
Загиблою виявилась 78-річна жінка. Вона була мешканкою цього закладу.
У соцмережах почали поширювати фотографії людей з пансіонату, постраждалого від російського обстрілу. Вони вимушені чекати евакуації, лежачи на землі.
Рідні та близькі евакуйованих можуть дізнатись про їхній стан, зателефонувавши у контактний центр за номером 0800 301 501.
Російська армія повторно обстріляла медзаклад у Сумській області
Зранку 19 вересня ЗС РФ вдарили по медичному закладу у місті Середина-Буда. Через обстріл розпочалась пожежа, яку кинулись ліквідовувати медики.
Цивільні допомагали боротись з вогнем. Саме у той момент сталась повторна атака російської армії — дрон знову вдарив по будівлі медзакладу.
Двоє цивільних чоловіків отримали поранення.
Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через чергове порушення армією РФ правил та звичаїв війни.
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