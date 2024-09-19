Авіація РФ бомбила геріатричний пансіонат на Сумщині — є загибла та поранені

Російська авіація 19 вересня скинула бомбу на обласний геріатричний пансіонат у Сумщині. Одна людина загинула, 12 отримали поранення.

Авіація РФ бомбила геріатричний пансіонат на Сумщині

Російська армія вдарила авіабомбою по закладу для людей похилого віку. Після обстрілу розпочалась евакуація людей.

Спочатку повідомлялось про дев’ятьох поранених.

Ворог ударив по Обласному геріатричному пансіонату, де перебувають люди похилого віку. Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено, — повідомив керівник апарату Сумської ОВА Ігор Кальченко. Поширити

У геріатричному пансіонаті проживала 221 людина.

Мешканці пансіонату чекають евакуації

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про 12 поранених після обстрілу РФ. Постраждалі знаходяться у важкому стані.

Загиблою виявилась 78-річна жінка. Вона була мешканкою цього закладу.

У соцмережах почали поширювати фотографії людей з пансіонату, постраждалого від російського обстрілу. Вони вимушені чекати евакуації, лежачи на землі.

Їх перевезуть в інше приміщення

Рідні та близькі евакуйованих можуть дізнатись про їхній стан, зателефонувавши у контактний центр за номером 0800 301 501.

Російська армія повторно обстріляла медзаклад у Сумській області

Зранку 19 вересня ЗС РФ вдарили по медичному закладу у місті Середина-Буда. Через обстріл розпочалась пожежа, яку кинулись ліквідовувати медики.

Цивільні допомагали боротись з вогнем. Саме у той момент сталась повторна атака російської армії — дрон знову вдарив по будівлі медзакладу.

Двоє цивільних чоловіків отримали поранення.

Сумська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування через чергове порушення армією РФ правил та звичаїв війни.