Авиация РФ бомбила гериатрический пансионат на Сумщине — есть погибшая и раненые

Российская авиация 19 сентября сбросила бомбу на областной гериатрический пансионат Сумской области. Один человек погиб, 12 получили ранения.

Авиация РФ бомбила гериатрический пансионат Сумской области

Российская армия ударила авиабомбой по заведению для пожилых людей. После обстрела началась эвакуация людей.

Сначала сообщалось о девяти раненых.

Враг ударил по Областному гериатрическому пансионату, где находятся пожилые люди. Предварительно один человек умер от полученных травм в больнице, еще 9 ранены, — сообщил руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко. Поделиться

В гериатрическом пансионате проживал 221 человек.

Жители пансионата ждут эвакуации

Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о 12 раненых после обстрела РФ. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

Погибшей оказалась 78-летняя женщина. Она была жительницей этого заведения.

В соцсетях начали распространять фотографии людей с пансионата, пострадавшего от российского обстрела. Они вынуждены ждать эвакуации лежа на земле.

Их перевезут в другое помещение

Родные и близкие эвакуированных могут узнать их состояние, позвонив в контактный центр по номеру 0800 301 501.

Российская армия повторно обстреляла медучреждение в Сумской области

Утром 19 сентября ВС РФ ударили по медицинскому учреждению в городе Середина-Буда. Из-за обстрела начался пожар, который бросились ликвидировать медики.

Гражданские помогали бороться с огнем. Именно в тот момент произошла повторная атака российской армии — дрон снова ударил по зданию медучреждения.

Двое гражданских мужчин получили ранения.

Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование из-за очередного нарушения армией РФ правил и обычаев войны.