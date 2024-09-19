Авиация РФ бомбила гериатрический пансионат на Сумщине — есть погибшая и раненые

Российская авиация 19 сентября сбросила бомбу на областной гериатрический пансионат Сумской области. Один человек погиб, 12 получили ранения.
Главные тезисы
- Российская авиация 19 сентября бомбила гериатрический пансионат в Сумской области, в результате чего погиб один человек, а 12 получили ранения.
- После обстрела началась эвакуация жителей пансионата.
- В заведении, которое атаковала российская авиация, проживал 221 человек. Теперь всех расселят в другом учреждении.
Авиация РФ бомбила гериатрический пансионат Сумской области
Российская армия ударила авиабомбой по заведению для пожилых людей. После обстрела началась эвакуация людей.
Сначала сообщалось о девяти раненых.
В гериатрическом пансионате проживал 221 человек.
Глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о 12 раненых после обстрела РФ. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Погибшей оказалась 78-летняя женщина. Она была жительницей этого заведения.
В соцсетях начали распространять фотографии людей с пансионата, пострадавшего от российского обстрела. Они вынуждены ждать эвакуации лежа на земле.
Родные и близкие эвакуированных могут узнать их состояние, позвонив в контактный центр по номеру 0800 301 501.
Российская армия повторно обстреляла медучреждение в Сумской области
Утром 19 сентября ВС РФ ударили по медицинскому учреждению в городе Середина-Буда. Из-за обстрела начался пожар, который бросились ликвидировать медики.
Гражданские помогали бороться с огнем. Именно в тот момент произошла повторная атака российской армии — дрон снова ударил по зданию медучреждения.
Двое гражданских мужчин получили ранения.
Сумская областная прокуратура начала досудебное расследование из-за очередного нарушения армией РФ правил и обычаев войны.
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