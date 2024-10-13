В Сумской области эвакуировали 36 тыс местных — из них более 6 тыс детей
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области эвакуировали 36 тыс местных — из них более 6 тыс детей

Сумская ОВА
В Сумской области эвакуировали 36 тыс местных — из них более 6 тыс детей
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В Сумской области начиная с 7 октября из приграничных общин области было эвакуировано более полутысячи человек. В общей сложности из области эвакуировались более 36 тысяч.

Главные тезисы

  • Более 36 тыс. человек были эвакуированы из Сумской области, включая более 6 тыс детей.
  • Эвакуация проведена из 34 населенных пунктов близ границы с РФ, а также из других общин области.
  • Продолжается принудительная эвакуация детей из определенных населенных пунктов в Шосткинском и Великописаревской общинах.
  • Для получения информации о процессе эвакуации в Сумской области доступны контактные номера горячих линий.

Что известно об эвакуации на Сумщине

Как отмечается, с 7 октября в Сумской области из приграничных общин области было эвакуировано 535 человек из них 143 ребенка.

По информации Департамента гражданской защиты населения Сумской ОГА, по состоянию на 13 октября эвакуировано 36 тысяч 804 человека, из них 6469 детей.

Эвакуированы все жители из 34 населенных пунктов 5-километровой и вне 5-километровой зоны от государственной границы Украины с РФ.

Эвакуируют людей из 189 населенных пунктов 17 территориальных общин области. Из отдельных общин области продолжается обязательная эвакуация принудительным способом детей из 28 населенных пунктов Середино-Будской общины Шосткинского района (за исключением г. Середина-Буда) и из 24 населенных пунктов Великописаревской поселковой территориальной общины, — сообщили в ОВА.

Куда обратиться для эвакуации из Сумской области

За более подробной информацией об эвакуации можно обратиться на горячие линии по номерам:

  • Департамент по социальной политике Сумской ОГА — (0542) 77-96-77, 099-30-25-250 (работает круглосуточно).

  • Областной координационный штаб по проведению эвакуации — 099-31-86-362.

  • В Сумском районе — 095-38-64-306, 050-65-07083.

  • В Шосткинском районе — 093-326-50-06.

  • В Конотопском районе — (05447) 62-403

  • В Ахтырском районе — 050-57-82-523, 099-61-75-204.

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