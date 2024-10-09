Принудительная эвакуация семей с детьми проходит в Сумской области. Где именно
Категория
Украина
Дата публикации

Принудительная эвакуация семей с детьми проходит в Сумской области. Где именно

Минреинтеграции
Эвакуация
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Из 101 населенного пункта в Сумской области из-за ситуации безопасности принудительно эвакуируют 497 детей с семьями.

Главные тезисы

  • В Сумской области принудительно эвакуируют 497 детей с семьями из-за ситуации безопасности.
  • Координационный штаб принял решение об обязательной эвакуации населения в условиях военного положения в Сумской области.
  • Харьковская область и Донецкая область также объявили принудительную эвакуацию детей с семьями из нескольких населенных пунктов.

Из Сумщины принудительно эвакуируют детей с семьями

Такое решение принял Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет об обязательной эвакуации принудительно 497 детей из 101 населенного пункта Сумской области (90 населенных пунктов Сумского района и 11 населенных пунктов Конотопского района).

Отмечается, что эвакуация проводится из-за ситуации безопасности.

Более подробно об эвакуации из Сумщины можно узнать по ссылке.

Эвакуация детей

Из 32 населенных пунктов Донецкой области и Харьковщины принудительно эвакуируют детей

Соответствующее решение Харьковской и Донецкой ОВВ единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

На Харьковщине одобрили обязательную эвакуацию принудительно 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района.

Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

В Донецкой области принудительную эвакуацию объявили для трех населенных пунктов Волновахского района.

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