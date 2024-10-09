Примусова евакуація родин з дітьми відбувається на Сумщині. Де саме

Зі 101 населеного пункту у Сумській області через безпекову ситуацію примусово евакуюють 497 дітей з родинами.

Зі Сумщини примусово евакуюють дітей з родинами

Таке рішення ухвалив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району). Поширити

Зазначається, що евакуація проводиться через безпекову ситуацію.

Більш детально про евакуацію з Сумщини можна дізнатися за посиланням.

Евакуація дітей

Зі 32 населених пунктів Донеччини та Харківщини примусово евакуюють дітей

Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.