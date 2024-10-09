Примусова евакуація родин з дітьми відбувається на Сумщині. Де саме

Зі 101 населеного пункту у Сумській області через безпекову ситуацію примусово евакуюють 497 дітей з родинами.
Головні тези:
- У Сумській області наразі примусово евакують 497 дітей з родинами через безпекову ситуацію.
- Координаційний штаб ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану на Сумщині.
- На Харківщині евакуюють 269 дітей з родинами, а на Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів.
Зі Сумщини примусово евакуюють дітей з родинами
Таке рішення ухвалив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що евакуація проводиться через безпекову ситуацію.
Більш детально про евакуацію з Сумщини можна дізнатися за посиланням.
Зі 32 населених пунктів Донеччини та Харківщини примусово евакуюють дітей
Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.
Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.
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