Примусова евакуація родин з дітьми відбувається на Сумщині. Де саме
Категорія
Україна
Дата публікації

Примусова евакуація родин з дітьми відбувається на Сумщині. Де саме

Мінреінтеграції
Евакуація

Зі 101 населеного пункту у Сумській області через безпекову ситуацію примусово евакуюють 497 дітей з родинами.

Головні тези:

  • У Сумській області наразі примусово евакують 497 дітей з родинами через безпекову ситуацію.
  • Координаційний штаб ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану на Сумщині.
  • На Харківщині евакуюють 269 дітей з родинами, а на Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів.

Зі Сумщини примусово евакуюють дітей з родинами

Таке рішення ухвалив Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 497 дітей зі 101 населеного пункту Сумської області (90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району).

Зазначається, що евакуація проводиться через безпекову ситуацію.

Більш детально про евакуацію з Сумщини можна дізнатися за посиланням.

Евакуація дітей

Зі 32 населених пунктів Донеччини та Харківщини примусово евакуюють дітей

Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району.

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Діти

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