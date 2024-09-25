Примусова евакуація дітей відбудеться з понад 30 громад Харківщини та Донеччини

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини та Донеччини оголошено примусову евакуацію родин із дітьми.

З 32 населених пунктів Донеччини та Харківщини примусово евакуюють дітей

Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.

Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району.

У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо. Поширити

У Міністерстві також наголосили, що евакуація здійснюється безплатно.

З Вугледару відмовляються виїжджати близько 100 цивільних

У Вугледарі Донецької області залишаються близько 100 цивільних українців, які відмовляються виїжджати. Водночас в місто неможливо завозити гуманітарну допомогу, оскільки РФ обстрілює всі шляхи

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Дуже загострилася ситуація довкола Вугледара. Росіяни намагаються оточити місто, яке стало справжньою фортецею для Збройних сил України. Там тривають великі танкові бої, ворог намагається прорвати оборону, але зараз росіяни переходять до спроб оточити місто. Вадим Філашкін Голова Донецької ОВА

Водночас Філашкін зауважив, що диверсійно-розслідувальні групи РФ намагаються прорватися до міста, однак ЗСУ знищують їх.

За словами глави Донецької ОВА, у Вугледарі наразі залишаються близько 100 цивільних.