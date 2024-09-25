Примусова евакуація дітей відбудеться з понад 30 громад Харківщини та Донеччини

Через безпекову ситуацію з деяких населених пунктів Харківщини та Донеччини оголошено примусову евакуацію родин із дітьми.
Головні тези:
- Понад 30 населених пунктів Харківщини та Донеччини готуються до примусової евакуації дітей через погіршення безпекової ситуації.
- Харківська та Донецька обласні військово-цивільні адміністрації підтримують обов'язкову евакуацію населення в умовах воєнного стану.
- У Харківській області евакуюють 269 дітей з родинами, а в Донецькій — мешканців трьох населених пунктів.
- Діти, які евакуюються з Харківщини та Донеччини, отримають безоплатний притулок, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.
- У місті Вугледар на Донеччині залишаються близько 100 цивільних, які відмовляються від евакуації.
З 32 населених пунктів Донеччини та Харківщини примусово евакуюють дітей
Відповідне рішення Харківської та Донецької ОВА одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
На Харківщині схвалили обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб 269 дітей з їхніми родинами із 29 населених пунктів Куп'янського району.
Для здійснення евакуації з Харківщини буде розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.
На Донеччині примусову евакуацію оголосили для трьох населених пунктів Волноваського району.
У Міністерстві також наголосили, що евакуація здійснюється безплатно.
З Вугледару відмовляються виїжджати близько 100 цивільних
У Вугледарі Донецької області залишаються близько 100 цивільних українців, які відмовляються виїжджати. Водночас в місто неможливо завозити гуманітарну допомогу, оскільки РФ обстрілює всі шляхи
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Водночас Філашкін зауважив, що диверсійно-розслідувальні групи РФ намагаються прорватися до міста, однак ЗСУ знищують їх.
За словами глави Донецької ОВА, у Вугледарі наразі залишаються близько 100 цивільних.
У місті залишається близько ста людей, які не хочуть евакуюватися. Завезти гуманітарну допомогу дуже важко, оскільки ворог обстрілює всі доступні шляхи. Вони використовують всі види озброєння: танки, артилерію, дрони.