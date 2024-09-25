Принудительная эвакуация детей состоится из более 30 громад Харьковщины и Донеччины

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковщины и Донетчины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.
Главные тезисы
- Более 30 населенных пунктов Харьковщины и Донбасса готовятся к принудительной эвакуации детей из-за ухудшения ситуации безопасности.
- Дети обеспечиваются бесплатным убежищем, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.
- Принудительная эвакуация детей имеет место как в Харьковской, так и в Донецкой областях, и направлена на обеспечение безопасности и благополучия детей и их семей.
Из 32 населенных пунктов Донецкой области и Харьковщины принудительно эвакуируют детей
Соответствующее решение Харьковской и Донецкой ОВВ единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
На Харьковщине одобрили обязательную эвакуацию принудительно 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района.
Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации.
В Донецкой области принудительную эвакуацию объявили для трех населенных пунктов Волновахского района.
В Министерстве также подчеркнули, что эвакуация осуществляется бесплатно.
Из Угледара отказываются выезжать около 100 гражданских
В Угледаре Донецкой области остаются около 100 гражданских украинцев, отказывающихся уезжать. В то же время в город невозможно завозить гуманитарную помощь, поскольку РФ обстреливает все пути.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
В то же время Филашкин отметил, что диверсионно-расследовательские группы РФ пытаются прорваться в город, однако ВСУ уничтожают их.
По словам главы Донецкой ОВА, в Угледаре остаются около 100 гражданских.
В городе остается около ста человек, не желающих эвакуироваться. Ввезти гуманитарную помощь очень трудно, поскольку враг обстреливает все доступные пути. Они употребляют все виды вооружения: танки, артиллерию, дроны.