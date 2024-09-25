Принудительная эвакуация детей состоится из более 30 громад Харьковщины и Донеччины

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковщины и Донетчины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми.

Из 32 населенных пунктов Донецкой области и Харьковщины принудительно эвакуируют детей

Соответствующее решение Харьковской и Донецкой ОВВ единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

На Харьковщине одобрили обязательную эвакуацию принудительно 269 детей с их семьями из 29 населенных пунктов Купянского района.

Для осуществления эвакуации из Харьковской области будет развернут сборный и приемный пункты эвакуации.

В Донецкой области принудительную эвакуацию объявили для трех населенных пунктов Волновахского района.

В более безопасных регионах эвакуированные из Харьковщины и Донбасса дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены безвозмездным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д. Поделиться

В Министерстве также подчеркнули, что эвакуация осуществляется бесплатно.

Из Угледара отказываются выезжать около 100 гражданских

В Угледаре Донецкой области остаются около 100 гражданских украинцев, отказывающихся уезжать. В то же время в город невозможно завозить гуманитарную помощь, поскольку РФ обстреливает все пути.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Очень обострилась ситуация вокруг Угледара. Россияне пытаются окружить город, ставший настоящей крепостью для Вооруженных сил Украины. Там продолжаются большие танковые бои, враг пытается прорвать оборону, но сейчас россияне переходят к попыткам оцепить город. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

В то же время Филашкин отметил, что диверсионно-расследовательские группы РФ пытаются прорваться в город, однако ВСУ уничтожают их.

По словам главы Донецкой ОВА, в Угледаре остаются около 100 гражданских.