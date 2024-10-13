На Сумщині евакуювали 36 тис місцевих — з них понад 6 тис дітей

На Сумщині починаючи з 7 жовтня з прикордонних громад області було евакуйовано понад півтисячі людей. Загалом з області евакуювалися понад 36 тисяч.
Головні тези:
- Понад 36 тисяч місцевих мешканців було евакуйовано на Сумщині, з них понад 6 тисяч - діти.
- Евакуйовані особи походять з 34 населених пунктів на підході до державного кордону з Росією.
- Деякі громади області продаовжують обов'язкову евакуацію дітей, зокрема з 28 населених пунктів Середино-Будської громади та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.
- Мешканцям, які потребують евакуації, надається можливість звернутися за інформацією на вказані гарячі лінії відповідних районів області.
- Для отримання більш детальної інформації про евакуацію на Сумщині можна звернутися за номерами гарячих ліній: (0542) 77-96-77, 099-30-25-250, 099-31-86-362, 095-38-64-306, 050-65-07083 та інші.
Що відомо про евакуацію на Сумщині
Як зазначається, з 7 жовтня на Сумщині з прикордонних громад області було евакуйовано 535 осіб з них 143 дитини.
За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, станом на 13 жовтня евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей.
Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-кілометрової зони від державного кордону України з РФ.
Куди звернутись для евакуації з Сумщини
По більш детальну інформацію про евакуацію можна звернутися на гарячі лінії за номерами:
Департамент з питань соціальної політики Сумської ОДА — (0542) 77-96-77, 099-30-25-250 (працює цілодобово).
Обласний координаційний штаб з проведення евакуації — 099-31-86-362.
У Сумському районі — 095-38-64-306, 050-65-07083.
У Шосткинському районі — 093-326-50-06.
У Конотопському районі — (05447) 62-403
В Охтирському районі — 050-57-82-523, 099-61-75-204.
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