На Сумщині евакуювали 36 тис місцевих — з них понад 6 тис дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

На Сумщині евакуювали 36 тис місцевих — з них понад 6 тис дітей

Сумська ОВА
На Сумщині евакуювали 36 тис місцевих — з них понад 6 тис дітей

На Сумщині починаючи з 7 жовтня з прикордонних громад області було евакуйовано понад півтисячі людей. Загалом з області евакуювалися понад 36 тисяч.

Головні тези:

  • Понад 36 тисяч місцевих мешканців було евакуйовано на Сумщині, з них понад 6 тисяч - діти.
  • Евакуйовані особи походять з 34 населених пунктів на підході до державного кордону з Росією.
  • Деякі громади області продаовжують обов'язкову евакуацію дітей, зокрема з 28 населених пунктів Середино-Будської громади та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади.
  • Мешканцям, які потребують евакуації, надається можливість звернутися за інформацією на вказані гарячі лінії відповідних районів області.
  • Для отримання більш детальної інформації про евакуацію на Сумщині можна звернутися за номерами гарячих ліній: (0542) 77-96-77, 099-30-25-250, 099-31-86-362, 095-38-64-306, 050-65-07083 та інші.

Що відомо про евакуацію на Сумщині

Як зазначається, з 7 жовтня на Сумщині з прикордонних громад області було евакуйовано 535 осіб з них 143 дитини.

За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, станом на 13 жовтня евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей.

Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-кілометрової зони від державного кордону України з РФ.

Евакуюють людей зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області. З окремих громад області продовжується обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком м. Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади, — повідомили в ОВА.

Куди звернутись для евакуації з Сумщини

По більш детальну інформацію про евакуацію можна звернутися на гарячі лінії за номерами:

  • Департамент з питань соціальної політики Сумської ОДА — (0542) 77-96-77, 099-30-25-250 (працює цілодобово).

  • Обласний координаційний штаб з проведення евакуації — 099-31-86-362.

  • У Сумському районі — 095-38-64-306, 050-65-07083.

  • У Шосткинському районі — 093-326-50-06.

  • У Конотопському районі — (05447) 62-403

  • В Охтирському районі — 050-57-82-523, 099-61-75-204.

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