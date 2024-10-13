На Сумщині евакуювали 36 тис місцевих — з них понад 6 тис дітей

На Сумщині починаючи з 7 жовтня з прикордонних громад області було евакуйовано понад півтисячі людей. Загалом з області евакуювалися понад 36 тисяч.

Що відомо про евакуацію на Сумщині

Як зазначається, з 7 жовтня на Сумщині з прикордонних громад області було евакуйовано 535 осіб з них 143 дитини.

За інформацією Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА, станом на 13 жовтня евакуйовано 36 тисяч 804 особи, з них 6469 дітей.

Евакуйовані усі мешканці з 34 населених пунктів 5-кілометрової та поза межами 5-кілометрової зони від державного кордону України з РФ.

Евакуюють людей зі 189 населених пунктів 17 територіальних громад області. З окремих громад області продовжується обов’язкова евакуація у примусовий спосіб дітей з 28 населених пунктів Середино-Будської громади Шосткинського району (за винятком м. Середина-Буда) та з 24 населених пунктів Великописарівської селищної територіальної громади, — повідомили в ОВА. Поширити

Куди звернутись для евакуації з Сумщини

По більш детальну інформацію про евакуацію можна звернутися на гарячі лінії за номерами: