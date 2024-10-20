РФ атакувала енергообʼєкт на Сумщині. Понад 37 тис людей без світла

20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 37 тисяч споживачів наразі знеструмлені.
Головні тези:
- Російські війська вдарили по енергооб'єкту на Сумській області, залишивши без світла понад 37 тисяч споживачів.
- У результаті обстрілу зазнали пошкоджень енергетичні мережі в 104 населених пунктах на Роменщині.
- Окупанти здійснили 15 обстрілів та 18 вибухів на прикордонних територіях та населених пунктах Сумської області.
- Зенітники знищили 11 ворожих безпілотників типу “Шахед” у небі над Сумщиною.
Що відомо про обстріл Росією Сумщини
Як зазначається, російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області.
Унаслідок обстрілу тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).
Окрім того, за даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).
Яка ситуація у Сумській області РФ
Як повідомили в Сумській ОВА, загалом окупанти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Роменська, Краспопільська, Шалигинська громади.
Крім того, 20 жовтня у небі над Сумщиною зенітники знищили 11 ворожих БпЛА типу "Шахед".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-