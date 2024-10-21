Сили ППО збили 59 "шахедів" під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 59 "шахедів" під час масованої атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 59 "шахедів" під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 локаційно втрачені.

Головні тези:

  • Сили ППО України збили 59 безпілотників Росії під час масованої атаки 119 дронами та ракетами.
  • Атака відбита завдяки дії повітряних сил, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.
  • Пошкодження інфраструктури зафіксовані в різних областях України, є постраждалі серед мешканців.
  • Російські війська провели авіаційні удари по різних регіонах України, включаючи атаки по критичній інфраструктурі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

  • 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

  • 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

  • 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

  • 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.). 

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Також ще 45 російських безпілотників — локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА — в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Бойова робота наразі триває. Інформація оновлюється.

Росія всю ніч атакувала Україну дронами й КАБами

  • На Сумщині росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Кілька сіл без світла.

  • У Кривому Розі через ракетний удар постраждали 4 людини, серед них — дитина. Пошкоджені готель, будинки, банк, магазини.

  • У Києві після атаки дронів виявили одного постраждалого. У чоловіка опіки обличчя.

  • На Запоріжжі росіяни скидали КАБи, запускали дрони та обстрілювали регіон з РСЗВ. Люди не постраждали. Є пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури. 

Також ввечері 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, наразі відомо про 13 постраждалих, з них одна дитина.

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