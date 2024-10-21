Сили ППО збили 59 "шахедів" під час масованої атаки РФ на Україну

У ніч на 21 жовтня російські окупанти атакували Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 локаційно втрачені.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото — t.me/kpszsu

На цей час є підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Також ще 45 російських безпілотників — локаційно втрачено. До 10-ти ворожих БпЛА — в повітряному просторі України. Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Бойова робота наразі триває. Інформація оновлюється.

Росія всю ніч атакувала Україну дронами й КАБами

На Сумщині росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Кілька сіл без світла.

У Кривому Розі через ракетний удар постраждали 4 людини, серед них — дитина. Пошкоджені готель, будинки, банк, магазини.

У Києві після атаки дронів виявили одного постраждалого. У чоловіка опіки обличчя.

На Запоріжжі росіяни скидали КАБи, запускали дрони та обстрілювали регіон з РСЗВ. Люди не постраждали. Є пошкодження будинків і об'єктів інфраструктури.

Також ввечері 20 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу виникли проблеми з електропостачанням, наразі відомо про 13 постраждалих, з них одна дитина.