Сили ППО збили 31 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Війська РФ в ніч на 20 жовтня атакувала Україну балістикою та 49 дронами. ППО збили 31 російський безпілотник.
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну балістикою та дронами, повітряні сили здійснили супровід 51 цілі, збивши 31 безпілотник.
- У результаті військових дій було зазначено збиття 31 ворожого БПЛА у різних областях України.
- Російська армія завдала удару по енергетичних об'єктах на Сумщині, що призвело до знеструмлення тисяч споживачів.
- Енергетики зосереджують зусилля на відновленні електропостачання у постраждалих населених пунктах на Сумщині.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу з Єйська та Приморсько-Ахтарська.
Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Крім того, 13 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація щодо збиття чи падіння БПЛА уточнюється та оновлюється.
РФ атакувала енергообʼєкт на Сумщині
Як зазначається, російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області.
Унаслідок обстрілу тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).
Окрім того, за даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).
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