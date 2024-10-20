Сили ППО збили 31 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Війська РФ в ніч на 20 жовтня атакувала Україну балістикою та 49 дронами. ППО збили 31 російський безпілотник.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу з Єйська та Приморсько-Ахтарська.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Фото — t.me/kpszsu

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Поширити

Крім того, 13 російських безпілотників локаційно втрачено. Інформація щодо збиття чи падіння БПЛА уточнюється та оновлюється.

РФ атакувала енергообʼєкт на Сумщині

Як зазначається, російська армія вдарила по одному з енергетичних об'єктів на Сумської області.

Унаслідок обстрілу тимчасово знеструмлені понад 37 тисяч споживачів на Роменщині (104 населені пункти).

Окрім того, за даними енергетиків, ще більш ніж 14 тисяч споживачів електроенергії знеструмлені внаслідок військової агресії РФ на прикордонних територіях у Сумській області (130 населених пунктів).