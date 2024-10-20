Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Войска РФ в ночь на 20 октября атаковала Украину баллистикой и 49 дронами. ПВО сбили 31 российский беспилотник.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Фото — t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено избиение 31 вражеского БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях. Поделиться

Кроме того, 13 российских беспилотников локационно потеряны. Информация об уничтожении или падении БПЛА уточняется и обновляется.

РФ атаковала энергообъект в Сумской области

Как отмечается, российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области.

В результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).

Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).