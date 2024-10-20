Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Войска РФ в ночь на 20 октября атаковала Украину баллистикой и 49 дронами. ПВО сбили 31 российский беспилотник.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно сбили 31 российский беспилотник во время атаки РФ на Украину.
- Украинские военные раскрыли детали атаки, в результате которой были сбиты 49 дронов и 2 баллистические ракеты.
- Противовоздушное оборудование и мобильные огневые группы успешно отражали воздушное нападение, что привело к поражению вражеских целей в различных областях Украины.
- Российская армия нанесла удар по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к временному отключению электроэнергии для тысяч жителей.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, 13 российских беспилотников локационно потеряны. Информация об уничтожении или падении БПЛА уточняется и обновляется.
РФ атаковала энергообъект в Сумской области
Как отмечается, российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области.
В результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).
Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).
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