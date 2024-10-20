Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 31 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Читати українською

Войска РФ в ночь на 20 октября атаковала Украину баллистикой и 49 дронами. ПВО сбили 31 российский беспилотник.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно сбили 31 российский беспилотник во время атаки РФ на Украину.
  • Украинские военные раскрыли детали атаки, в результате которой были сбиты 49 дронов и 2 баллистические ракеты.
  • Противовоздушное оборудование и мобильные огневые группы успешно отражали воздушное нападение, что привело к поражению вражеских целей в различных областях Украины.
  • Российская армия нанесла удар по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к временному отключению электроэнергии для тысяч жителей.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 20 октября РФ атаковала Украину баллистическими ракетами с территории Крыма, ударными БПЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа из Ейска и Приморско-Ахтарска.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 51 воздушной цели: 49 вражеских беспилотников и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Фото — t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 в результате противовоздушного боя подтверждено избиение 31 вражеского БПЛА в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Кроме того, 13 российских беспилотников локационно потеряны. Информация об уничтожении или падении БПЛА уточняется и обновляется.

РФ атаковала энергообъект в Сумской области

Как отмечается, российская армия ударила по одному из энергетических объектов Сумской области.

В результате обстрела временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта).

Кроме того, по данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом, — констатируют в облэнерго.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожила 164 российских дрона за неделю
Александр Павлюк
ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"
Воздушные Силы ВСУ
РФ атаковала Украину более 130 дронами. Силы ПВО сбили 51 "шахед"
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину
Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 22 вражеских "шахеда" во время атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?