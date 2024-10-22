Сили ППО збили 42 ворожих "шахеди" під часи атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 42 ворожих "шахеди" під часи атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 42 ворожих "шахеди" під часи атаки РФ на Україну

Уночі 22 жовтня РФ атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Протиповітряній обороні вдалося знищити 42 безпілотники.

Головні тези:

  • Повітряні сили збили 42 ворожі “шахеди” БпЛА під час атаки РФ на Україну 22 жовтня.
  • З усім числом ворожих безпілотників, найбільше було збито на Сумщині.
  • Удари були завдані по ряду областей, призвівши до жертв серед цивільного населення.
  • Протиповітряна оборона продовжує бойову роботу у відбитті атак.
  • Російські окупанти також атакували Запоріжжя та завдали серйозної шкоди критичній інфраструктурі.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, збито 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три — назад у Росію. Один ворожий БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Фото — t.me/kpszsu

Повідомляється, що більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Однак, там є загиблі і постраждалі внаслідок російського удару.

Загалом загарбники запустили 60 дронів з російських міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — підсумували у Повітряних силах.

РФ атакувала Суми та Запоріжжя

Впродовж минулої доби окупанти РФ завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області.

Троє людей загинули, 19 дістали поранення, серед них 8-річна дівчинка.

Також чк повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.

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Категорія
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