Сили ППО збили 42 ворожих "шахеди" під часи атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, збито 42 ворожих БпЛА в Сумській, Дніпропетровській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській та Харківській областях.

10 російських безпілотників локаційно втрачено. Один БпЛА полетів у Білорусь, ще три — назад у Росію. Один ворожий БпЛА — в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Фото — t.me/kpszsu

Повідомляється, що більшість ударних БпЛА збили на Сумщині. Однак, там є загиблі і постраждалі внаслідок російського удару.

Загалом загарбники запустили 60 дронів з російських міст Курськ, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — підсумували у Повітряних силах. Поширити

РФ атакувала Суми та Запоріжжя

Впродовж минулої доби окупанти РФ завдали 303 удари по 9 населених пунктах Запорізької області.

Троє людей загинули, 19 дістали поранення, серед них 8-річна дівчинка.

Також чк повідомляє Сумська ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло три людини, серед яких одна дитина.

Повідомляється, що за ніч у небі над Сумщиною збили 25 ворожих "Шахедів". Але протиповітряні бої тривають.

Вранці росіяни продовжили обстрілювати Суми. Зокрема вони вдарили по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Наслідки цієї атаки уточнюються.