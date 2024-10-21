ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 24 танки та систему ППО

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 680 230 військових.
Головні тези:
- Українські військові знищили понад 1700 окупантів РФ та 24 танки, продовжуючи ліквідовувати солдатів ворожої армії.
- Збройні сили України активно діють на фронті, зафіксовано 197 бойових зіткнень за добу.
- Сили оборони відбили 46 атак ворога на Покровському напрямку, концентруючи основні зусилля на стриманні ворога в різних районах.
- Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 680 230 військових.
- Українські військові продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, намагаючись завадити прориву в оборонні рубежі.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1710 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9071 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 18175 (+64) од.;
артилерійських систем — 19589 (+24) од.;
РСЗВ — 1232 од.;
засоби ППО — 979 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46) од.;
крилаті ракети — 2624 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од.;
спеціальна техніка — 3479 (+3) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.
На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.
Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
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