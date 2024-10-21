ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 24 танки та систему ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 24 танки та систему ППО

Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищили понад 1700 окупантів РФ, 24 танки та систему ППО

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 680 230 військових.

Головні тези:

  • Українські військові знищили понад 1700 окупантів РФ та 24 танки, продовжуючи ліквідовувати солдатів ворожої армії.
  • Збройні сили України активно діють на фронті, зафіксовано 197 бойових зіткнень за добу.
  • Сили оборони відбили 46 атак ворога на Покровському напрямку, концентруючи основні зусилля на стриманні ворога в різних районах.
  • Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 680 230 військових.
  • Українські військові продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку, намагаючись завадити прориву в оборонні рубежі.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1710 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 9071 (+24) од.;

  • бойових броньованих машин — 18175 (+64) од.;

  • артилерійських систем — 19589 (+24) од.;

  • РСЗВ — 1232 од.;

  • засоби ППО — 979 (+1) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • вертольотів — 329 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46) од.;

  • крилаті ракети — 2624 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од.;

  • спеціальна техніка — 3479 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Яка ситуація на фронті

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 197 бойових зіткнень.

  • Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла 12. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Голубівки, Колісниківки, Лозової, Піщаного, Вишневого та Новоосинового.

  • На Лиманському напрямку наші війська зупинили 20 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Новомихайлівки, Ямполівки, Новосадового, Тернів, Зарічного та Серебрянського лісництва.

  • Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

46 атак, таку кількість за минулу добу відбито нашими захисниками на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Михайлівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Новотроїцьке та Сухий Яр. Основні ж зусилля ворог зосереджував в районах Селидового та Променя, де відбулось відповідно 22 та 9 боєзіткнень.

  • Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Курахівка, Костянтинівка, Максимільянівка, Антонівка, Курахове, Водяне окупанти 59 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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