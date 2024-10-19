ЗСУ ліквідували 97 окупантів РФ на Покровському напрямку

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території. Загалом від початку доби 19 жовтня відбулося 138 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Українські захисники ліквідували 97 окупантів РФ на Покровському напрямку.
- За останню добу відбулося 138 бойових зіткнень з ворогом на різних напрямках фронту.
- Українські військові ефективно відбивають атаки ворога та завдають йому втрати у живій силі та техніці.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 22.00 19.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
Російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також наші воїни пошкодили два автомобіля окупантів.
На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.
На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.
На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій наших військ.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та в напрямку Олександро-Шультине, два боєзіткнення тривають. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районах Торецька та Катеринівки.
Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 24 рази намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівки, Променя та Селидового. Сім атак досі тривають.
Противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 214 окупантів, 97 з них — безповоротно. Також знищено автомобіль, чотири мотоцикли та протитанковий ракетний комплекс ворога.
Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 50 разів атакував наші позиції поблизу Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 17 боєзіткнень.
На Времівському напрямку загарбники здійснили чотири наступальні дії неподалік Новоукраїнки та Богоявленки, всі атаки відбиті українськими воїнами.
На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутись поблизу Малої Токмачки. Українські захисники відбили два ворожих штурми. Окупант завдав авіаційного удару по Запоріжжю, постраждали цивільні жителі обласного центру.
На Придніпровському напрямку росіяни шість разів зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.
Ситуація на фронті 18-19 жовтня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулось 202 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари, застосувавши три ракети, а також завдала 64 авіаційних ударів, зокрема скинула 91 керовану авіабомбу.
Ворог здійснив понад 3,5 тисячі обстрілів, з них 78 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень більш як 1400 дронів-камікадзе.
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