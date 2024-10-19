ЗСУ ліквідували 97 окупантів РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 22.00 19.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,

Російські загарбники завдали по території України два ракетні (три ракети) та 57 авіаційних (97 КАБ) ударів. Крім цього, росіяни залучили для ураження 607 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку ворог шість разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Стариці та Вовчанська. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 74 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автомобільної техніки та 25 БпЛА. Також наші воїни пошкодили два автомобіля окупантів.

На Куп’янському напрямку противник 16 разів проводив штурми у районах Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки та Лозової. Українські захисники відбили всі атаки ворога. Також загарбники завдали авіаційного удару по Куп’янську.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники десять разів атакували позиції українців неподалік Новомихайлівки, Греківки, Тернів та Серебрянки. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі. Під ударами ворожої авіації опинились Новоєгорівка та Терни.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив, проте завдавав ударів керованими авіабомбами по Сіверську та Різниківці, здійснював обстріли позицій наших військ.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Андріївки, Предтечиного та Ступочок, ситуація контрольована.