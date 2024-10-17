Між ЗСУ та армією РФ відбулося 120 боєзіткнень від початку доби

Від початку доби 17 жовтня відбулося понад 120 бойових зіткнень. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 17 жовтня

Оперативна інформація станом на 16.00 17.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської та Сумської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів, таких як Безсалівка, Бачівськ, Ситне, Високе, Краснопілля, Вовківка, Гірськ, Бучки, Вільна Слобода, Миропілля, Покровка, Шалигіне, Малушине, Грем’яч, Блешня, Олександрівка. Також авіація противника завдала удару в району Миропілля, скинувши при цьому дві керовані авіабомби.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали чотири авіаудари по території Курської області РФ, застосувавши десять КАБів.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення. Наші війська відбили атаки ворога у районах Вовчанська та Стариці. Також ворог завдав двох авіаударів у районі Писарівки та Старого Салтова, скинувши чотири КАБ.

Дев’ять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Надії на Куп’янському напрямку. У районах Джерельного та Лозової точиться ще три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку ворог атакує біля Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 16 боєзіткнень, з яких шість тривають досі.

На Сіверському напрямку окупанти активно застосовують авіацію. Зазнали ударів КАБами Сіверськ та Званівка.

Тривають бої в районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ. На даний час бої тривають поблизу Торецька, Неліпівки та Щербанівки.

На Покровському напрямку. В районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Селидове – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 23 спроби штурму українських позицій.

Найгарячіше на Курахівському напрямку триває десять боєзіткнень в районах Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Антонівки, Костянтинівки, та Водяного. Ще 22 ворожих штурми в районах Зоряного, Гострого, Георгіївки, Катеринівки вже відбито нашими захисниками.

На Времівському напрямку було відбито п’ять штурмових дій противника поблизу Богоявленки, один ворожий штурм продовжується.

На Оріхівському напрямку загарбники застосовують авіацію в районі Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1420 російських загарбників, а з техніки знищено: