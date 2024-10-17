ЗСУ знищили понад 1400 окупантів РФ, 17 танків та 51 артсистему за добу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 674 270 військових.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують ефективно ліквідовувати окупантів з Російської Федерації.
- За останню добу знищено 1420 російських військових, 17 танків та 51 артилерійську систему.
- Кількість загиблих солдатів РФ з початку вторгнення нараховує вже 674 270 військовослужбовців.
- Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 163 бойові зіткнення. Захисники відбили 163 ворожі атаки у різних районах.
- Найбільш активно ворог діяв поблизу Селидового та на Курахівському напрямку, де відбулися 52 атаки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1420 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9014 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 18 002 (+33) од.;
артилерійських систем — 19 510 (+51) од.;
РСЗВ — 1232 (+1) од.;
засоби ППО — 978 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 104 (+54) од.;
крилатих ракет — 2620 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 815 (+83) од.;
спеціальної техніки — 3446 (+5) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу досягла 18. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Кучерівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Лозової та Вишневого.
На Лиманському напрямку ворог здійснив 17 штурмів неподалік Невського, Макіївки, Торського та Діброви.
На Краматорському напрямку окупанти атакували три рази в районах Ступочок і Часового Яру.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 52 атаки біля Цукуриного, Новоселидівки, Гірника, Георгіївки та поблизу Водяного.
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