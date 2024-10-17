ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов РФ, 17 танков и 51 артустановок за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 674 270 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные продолжают успешные операции по ликвидации оккупантов и военной техники РФ.
- С начала вторжения общее количество потерь российской армии составляет 674270 военных, что свидетельствует о высокой эффективности действий украинских сил.
- За сутки было уничтожено 17 танков, 51 артустановка и другая военная техника, что наносит значительный урон вражеским силам.
- На фронте зафиксировано 163 боевых столкновения, где украинские защитники успешно отражали вражеские атаки на различных направлениях.
- Силы обороны активно пресекают попытки противника продвигаться вглубь территории населенных пунктов, обеспечивая безопасность мирного населения.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1420 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9014 (+17) ед;
боевых бронированных машин — 18 002 (+33) ед;
артиллерийских систем — 19 510 (+51) ед;
РСЗО — 1232 (+1) ед.;
средства ПВО — 978 ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 104 (+54) ед;
крылатых ракет — 2620 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 26 815 (+83) ед;
специальной техники — 3446 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.
На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Временного Яра.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 52 атаки возле Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.
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