ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов РФ, 17 танков и 51 артустановок за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов РФ, 17 танков и 51 артустановок за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1400 оккупантов РФ, 17 танков и 51 артустановок за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 674 270 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные продолжают успешные операции по ликвидации оккупантов и военной техники РФ.
  • С начала вторжения общее количество потерь российской армии составляет 674270 военных, что свидетельствует о высокой эффективности действий украинских сил.
  • За сутки было уничтожено 17 танков, 51 артустановка и другая военная техника, что наносит значительный урон вражеским силам.
  • На фронте зафиксировано 163 боевых столкновения, где украинские защитники успешно отражали вражеские атаки на различных направлениях.
  • Силы обороны активно пресекают попытки противника продвигаться вглубь территории населенных пунктов, обеспечивая безопасность мирного населения.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1420 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9014 (+17) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 002 (+33) ед;

  • артиллерийских систем — 19 510 (+51) ед;

  • РСЗО — 1232 (+1) ед.;

  • средства ПВО — 978 ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 104 (+54) ед;

  • крылатых ракет — 2620 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 815 (+83) ед;

  • специальной техники — 3446 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

  • На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

  • На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Временного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего русские оккупанты действовали вблизи Селидового.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 52 атаки возле Цукуриного, Новоселидовки, Горняка, Георгиевки и вблизи Водяного.

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