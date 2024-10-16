Самые активные боевые столкновения между ВСУ и армией РФ происходят на Кураховском направлении

Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 97. Активнее всего враг сейчас действует на Кураховском направлении, где проведена почти половина всех атак.

Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 16 октября

Оперативная информация по состоянию на 16.00 16.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Захватчики применяют авиацию и артиллерию, ударяя по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. В частности под артиллерийскими обстрелами оказались районы населенных пунктов Покровка и Карповичи. Также агрессор нанес авиационные удары возле Строительного.

По имеющейся информации, за сегодняшний день авиация России нанесла семь ударов по Курской области, сбросив девять управляемых авиационных бомб.

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы. Ситуация контролируется.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении : вблизи Кучеривки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого. Две атаки отбиты Силами обороны, пять боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Грековки, Невского, Тернов и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже десять боеприкосновений, до сих пор продолжается бой вблизи Грековки.

На Краматорском направлении украинские воины отразили наступление противника близ Ступочек. Вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Временному Яру.

На Торецком направлении враг атаковал вблизи Торецка. Авиация агрессора бомбила Торецк и Екатериновку, также оккупанты обстреляли Дружбу неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли уже восемь попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили пять атак противника, три боестолкновения еще продолжаются.

Горячее сегодня на Кураховском направлении , где с начала суток захватчики 42 раза атаковали наши подразделения. Пытаются продвинуться вблизи Звездного, Желаемого Второго, Измайловки, Новодмитровки, Горняка, Новоселидовки, Георгиевки и Екатериновки. Шестнадцать атак отбиты Силами обороны, бои продолжаются.

На Времевском направлении было отражено одно штурмовое действие противника, в настоящее время продолжается боестолкновение вблизи Золотой Нивы. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались возле Новодаровки.

На Ореховском направлении идет бой близ Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении украинскими подразделениями отражены три атаки на позиции наших войск.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1450 российских захватчиков, а по технике уничтожено: