ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 13 танков и 44 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 13 танков и 44 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 13 танков и 44 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 671400 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1200 российских захватчиков и 57 единиц техники за сутки.
  • На фронте зафиксировано 198 боевых столкновений, где силы обороны успешно отражают вражеские атаки.
  • Украинские вооруженные силы успешно защищают населенные пункты на различных направлениях, остановив атаки противника.
  • Потери российской армии увеличиваются, что свидетельствует о неэффективности их операций на территории Украины.
  • Украинские защитники продолжают свою героическую борьбу, демонстрируя высокий уровень боеспособности и решимости.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 988 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 939 (+44) ед,

  • артиллерийских систем — 19 430 (+9) ед,

  • РСЗО — 1 231 (+0) ед,

  • средств ПВО — 978 (+0) ед,

  • самолетов — 369 (+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 019 (+10),

  • крылатых ракет — 2 620 (+1) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 654 (+32) ед,

  • специальной техники — 3 441 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 198 боевых столкновений.

  • По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозового и Вишневого.

  • На Лиманском направлении наши войска отразили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.

  • На Краматорском направлении враг четырежды пытался прорвать оборону в районах Орехово-Василовки и Дилиевки.

Наши защитники отбили 40 вражеских штурмов разной интенсивности на Покровском направлении, в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Селидово, Гродовка, Новотроицкое и Новопавловка.

  • Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевки и Водяного, где оккупанты пытались 50 раз пытаться. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.

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