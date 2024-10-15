ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 13 танков и 44 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 671400 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1200 российских захватчиков и 57 единиц техники за сутки.
- На фронте зафиксировано 198 боевых столкновений, где силы обороны успешно отражают вражеские атаки.
- Украинские вооруженные силы успешно защищают населенные пункты на различных направлениях, остановив атаки противника.
- Потери российской армии увеличиваются, что свидетельствует о неэффективности их операций на территории Украины.
- Украинские защитники продолжают свою героическую борьбу, демонстрируя высокий уровень боеспособности и решимости.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 988 (+13) ед,
боевых бронированных машин — 17 939 (+44) ед,
артиллерийских систем — 19 430 (+9) ед,
РСЗО — 1 231 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369 (+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 019 (+10),
крылатых ракет — 2 620 (+1) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 654 (+32) ед,
специальной техники — 3 441 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 198 боевых столкновений.
По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозового и Вишневого.
На Лиманском направлении наши войска отразили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.
На Краматорском направлении враг четырежды пытался прорвать оборону в районах Орехово-Василовки и Дилиевки.
Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отразили в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка, Георгиевки и Водяного, где оккупанты пытались 50 раз пытаться. Наиболее активно враг действовал возле Георгиевки, Новодмитровки и Антоновки.
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