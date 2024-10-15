ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 13 танков и 44 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 198 боевых столкновений.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 26 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Колесниковки, Голубовки, Петропавловки, Первомайского, Лозового и Вишневого.

На Лиманском направлении наши войска отразили 37 атак захватчиков вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Основные усилия враг направлял в сторону Невского, где провел еще восемь атак.