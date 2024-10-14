Флот РФ больше не способен влиять на ход боевых действий в Украине — ВМС ВСУ

Российский флот упустил возможность влиять на ход боевых действий в Украине. В настоящее время Черноморский флот фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.

Флот РФ уже не может повлиять на ход боевых действий в Украине

Об этом заявил спикер ВМС капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что какие бы у россиян ни были степень готовности и количество единиц, повлиять на ход боевых действий в Украине это фактически не может.

Даже несмотря, что некоторые единицы (россияне — ред.) могли бы перебросить внутренними водами, они этого делать не будут, потому что не могут справиться даже тем единицам, которые у них остаются в Черноморском море, в Черноморском флоте, который фактически парализован в азово-черноморском регионе, — сообщил спикер ВМС капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук. Поделиться

Капитан третьего ранга добавил, что более профессионально на этот вопрос могут ответить его коллеги по разведке.

В то же время Плетенчук подчеркнул, что россияне не могут попасть из Средиземноморья в акваторию Черного моря.

Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным Тринадцатый рассказал о результатах работы украинского ударного дрона MAGURA V5. По его словам, речь идет о 18 пораженных судах РФ за полтора года.

Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может, — объяснил Тринадцатый. Поделиться

Командир спецподразделения Group 13 также обращает внимание на то, что ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров.

Кроме того, отмечается, что его скорость достигает 80 км/ч, а боевая часть — 250 килограммов.

По словам Тринадцатого, он и его команда не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием.