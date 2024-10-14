Флот РФ больше не способен влиять на ход боевых действий в Украине — ВМС ВСУ

Российский флот упустил возможность влиять на ход боевых действий в Украине. В настоящее время Черноморский флот фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.
Главные тезисы
- Флот РФ не может повлиять на ход боевых действий в Украине, так как Черноморский флот фактически парализован в Азово-Черноморском регионе.
- Военный командир Украины подчеркивает успешность украинских ударных дронов, способных наносить серьезные удары по кораблям РФ.
- Спецназовец рассказывает о стратегии атаки группой и последовательном поражении крупных кораблей, что приводит к критическим повреждениям.
- Флот РФ в Крыму капитулировал, и все современное вооружение уже выведено из Севастополя, делая российский флот практически бесполезным.
- В ВМС ВСУ утверждают, что россияне не способны влиять на ситуацию в Украине даже при наличии более высокой готовности и количества кораблей.
Флот РФ уже не может повлиять на ход боевых действий в Украине
Об этом заявил спикер ВМС капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук.
Он отметил, что какие бы у россиян ни были степень готовности и количество единиц, повлиять на ход боевых действий в Украине это фактически не может.
Капитан третьего ранга добавил, что более профессионально на этот вопрос могут ответить его коллеги по разведке.
В то же время Плетенчук подчеркнул, что россияне не могут попасть из Средиземноморья в акваторию Черного моря.
Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал
Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 с позывным Тринадцатый рассказал о результатах работы украинского ударного дрона MAGURA V5. По его словам, речь идет о 18 пораженных судах РФ за полтора года.
Командир спецподразделения Group 13 также обращает внимание на то, что ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров.
Кроме того, отмечается, что его скорость достигает 80 км/ч, а боевая часть — 250 килограммов.
По словам Тринадцатого, он и его команда не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием.
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