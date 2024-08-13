РФ подготовила свой флот для ударов тактической "ядершей" по Европе

оккупанты подготовили свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе.
Главные тезисы
- Секретные документы показывают, что цели на Западе Европы могут быть атакованы со стороны России, вызывая тревогу у союзников.
- Великобритания и Германия обсуждают меры по защите от ядерного оружия и работают над ракетами для поражения целей на расстоянии до 3200 км.
- Аналитики предполагают, что российское ядeрное оружие создает угрозу для целей в странах Балтии и Польши, что требует реакции со стороны Западных стран.
- Сотрудничество между Лондоном и Берлином укрепляется с целью развертывания ракет на территории Германии для поддержания оборонной стратегии НАТО.
Для чего РФ научила флот бить тактической "ядершей" по Европе
Как сообщают журналисты со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении секретные документы, флот РФ научен бить ракетами с ядерными боеголовками по объектам в глубине Европы в случае потенциального конфликта с НАТО.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину военные представили офицерам НАТО карты вероятных целей. Некоторые из них расположены так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании.
По данным издания, карты были составлены скорее в презентационных целях, чем для оперативного использования. На них изображены 32 цели НАТО в Европе:
Цели Балтийского флота находятся в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты сил специального назначения.
Северный флот, как ожидается, нанесет удары по объектам оборонной промышленности, таким как верфь подлодок в Барроу-ин-Фернес на северо-западе Великобритании.
Великобритания и Германия хотят спасти мир от ядерной войны
Как удалось узнать британским журналистам, дискуссия на этот счет уже идет между странами Европы, ведь они допускают, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.
Указано, что власти Великобритании уже заявили своим союзникам, что настроены активно работать с Германией над ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 3200 км.
По предварительным данным, такое оружие сможет извлечь Москву из Берлина, если российский диктатор все же решится применить тактическое ядерное оружие.
Кроме того, отмечается, что министр обороны Британии Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля.
По состоянию на сегодняшний день Лондон и Берлин намерены разместить указанные ракеты на территории ФРГ. Что важно понимать, они заменят американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы.
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