оккупанты подготовили свой флот для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками по объектам в Европе.

Для чего РФ научила флот бить тактической "ядершей" по Европе

Как сообщают журналисты со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении секретные документы, флот РФ научен бить ракетами с ядерными боеголовками по объектам в глубине Европы в случае потенциального конфликта с НАТО.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину военные представили офицерам НАТО карты вероятных целей. Некоторые из них расположены так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании.

Документы показывают, как Россия представляла конфликт с Западом и планировала серию преимущественных ударов по Западной Европе. Эти секретные документы, составленные в период с 2008 по 2014 год, включают в себя список целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактическое ядерное оружие, — отмечает СМИ. Поделиться

По данным издания, карты были составлены скорее в презентационных целях, чем для оперативного использования. На них изображены 32 цели НАТО в Европе:

Цели Балтийского флота находятся в основном в Норвегии и Германии, включая военно-морскую базу в Бергене, а также радиолокационные станции и объекты сил специального назначения.

Северный флот, как ожидается, нанесет удары по объектам оборонной промышленности, таким как верфь подлодок в Барроу-ин-Фернес на северо-западе Великобритании.

Способность России наносить удары по всей Европе означает, что цели по всему континенту окажутся под угрозой, как только российская армия вступит в бой с силами НАТО в странах Балтии и Польши, утверждают аналитики и бывшие военные чиновники. Поделиться

Великобритания и Германия хотят спасти мир от ядерной войны

Как удалось узнать британским журналистам, дискуссия на этот счет уже идет между странами Европы, ведь они допускают, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.

Указано, что власти Великобритании уже заявили своим союзникам, что настроены активно работать с Германией над ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 3200 км.

По предварительным данным, такое оружие сможет извлечь Москву из Берлина, если российский диктатор все же решится применить тактическое ядерное оружие.

Кроме того, отмечается, что министр обороны Британии Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля.

Глава оборонного ведомства находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Лондоном и союзниками и продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте", — пишет издание. Поделиться

По состоянию на сегодняшний день Лондон и Берлин намерены разместить указанные ракеты на территории ФРГ. Что важно понимать, они заменят американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы.