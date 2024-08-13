РФ підготувала свій флот для ударів тактичною "ядеркою" по Європі

Окупанти підготували свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах в Європі.

Для чого РФ навчила флот бити тактичною “ядеркою” по Європі

Як повідомляють журналісти з посиланням на секретні документи, що опинилися в його розпорядженні, флот РФ навчений бити ракетами з ядерними боєголовками по об'єктах у глибині Європи у разі потенційного конфлікту з НАТО.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну військові презентували офіцерам НАТО карти ймовірних цілей. Деякі з них розташовані так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії.

Документи демонструють, як Росія уявляла конфлікт із Заходом і планувала серію переважних ударів по Західній Європі. Ці секретні документи, складені в період з 2008 по 2014 рік, включають список цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичну ядерну зброю, — зазначає ЗМІ. Поширити

За даними видання, карти були складені скоріше з презентаційною метою, ніж для оперативного використання. На них зображено 32 цілі НАТО в Європі:

цілі Балтійського флоту знаходяться в основному в Норвегії та Німеччині, включаючи військово-морську базу в Бергені, а також станції радіолокації та об'єкти сил спеціального призначення.

Північний флот, як очікується, завдасть ударів по об'єктах оборонної промисловості, таким як верф підводних човнів у Барроу-ін-Фернес на північному заході Великобританії.

Здатність Росії завдавати ударів по всій Європі означає, що цілі по всьому континенту виявляться під загрозою, як тільки російська армія вступить у бій із силами НАТО в країнах Балтії та Польщі — стверджують аналітики та колишні військові чиновники Поширити

Британія та Німеччина хочуть врятувати світ від ядерної війни

Як вдалося дізнатися британським журналістам, дискусія з цього приводу уже точиться між країнами Європи, адже вони допускають, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін може бути готовий застосувати таку зброю.

Вказано, що влада Великої Британії уже заявила свої союзникам, що налаштована активно працювати з Німеччиною над ракетами, які здатні уражати цілі на відстані до 3200 км.

За попередніми даними, така зброя зможе дістати Москву з Берліна, якщо російський диктатор все-таки наважиться застосувати тактичну ядерну зброю.

Окрім того, наголошується, що міністр оборони Британії Джон Хілі обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня.

Очільник оборонного відомства перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Лондоном та союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці", — пише видання. Поширити

Станом на сьогодні Лондон та Берлін мають намір розмістити вказані ракети на території ФРН.Що важливо розуміти, вони замінять американські, які будуть розгорнуті там найближчими роками.