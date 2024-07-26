Британія уже знає, як знищити ядерний арсенал Путіна
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія уже знає, як знищити ядерний арсенал Путіна

Путін
Джерело:  The Times

Офіційний Лондон розглядає можливість створення ракет дальнього радіуса дії проти російської ядерної зброї.

Головні тези:

  • Британія розглядає можливість створення нових ракет для захисту від ядерної загрози з боку РФ.
  • Дискусія всередині ЄС щодо можливого застосування ядерної зброї Путіним триває уже давно.
  • Британія та Німеччина планують розмістити нові ракети на території ФРН для посилення оборонної стратегії.
  • Майданчики для розміщення ядерної зброї в Білорусі свідчать про посилення агресивної політики РФ.
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Британія та Німеччина хочуть врятувати світ від ядерної війни

Як вдалося дізнатися британським журналістам, дискусія з цього приводу уже точиться між країнами Європи, адже вони допускають, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін може бути готовий застосувати таку зброю.

Вказано, що влада Великої Британії уже заявила свої союзникам, що налаштована активно працювати з Німеччиною над ракетами, які здатні уражати цілі на відстані до 3200 км.

За попередніми даними, така зброя зможе дістати Москву з Берліна, якщо російський диктатор все-таки наважиться застосувати тактичну ядерну зброю.

Окрім того, наголошується, що міністр оборони Британії Джон Хілі обговорив проєкт зі своїм німецьким колегою в Берліні в середу, 24 липня.

Очільник оборонного відомства перебував там у рамках 48-годинного дипломатичного турне Європою, щоб зміцнити співпрацю між Лондоном та союзниками і просунути свою оборонну стратегію "НАТО на першому місці", — пише видання.

Станом на сьогодні Лондон та Берлін мають намір розмістити вказані ракети на території ФРН.

Що важливо розуміти, вони замінять американські, які будуть розгорнуті там найближчими роками.

Що відомо про розміщення у Білорусі ядерної зброї від Росії

Варто зазначити, що останні заяви Путіна та інших офіційних осіб РФ вказують на те, що Москва знижує поріг застосування тактичної ядерної зброї.

Як вдалося дізнатися The New York Times, просто зараз на території Білорусі облаштовують майданчики для розміщення ядерної зброї країни-агресорки.

Майданчик в Білорусі для розміщення ядерної зброї РФ

Видання озвучило припущення, що будівництво почалося ще у березні 2023 року в районі міста Осиповичі, де за часів СРСР знаходилася військова база.

Майданчик, на якому планують розмістити російську ядерну зброю, знаходиться приблизно за 180 кілометрів від кордону з Україною, — пише видання.

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