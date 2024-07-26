Армія РФ власноруч наближає Путіна до поразки у війні. Аналітики розкрили деталі

Команда ISW звернула увагу на те, що російські загарбники втрачають занадто багато техніки та зброї заради досягнення мінімальних успіхів на фронті. Це може призвести до того, що ворожа армія залишиться без знарядь для ведення війни.

Командування РФ припускається однакових помилок на фронті

Як зазначають американські аналітики, російські окупанти досі намагаються повернути собі ініціативу на полі бою і досягти швидких перемог за допомогою механізованого маневру.

Однак широкомасштабні лобові атаки стають причиною серйозних втрат. Йдеться не лише про живу силу, а й про техніку.

Аналізуючи дії армії РФ, команда ISW дійшла висновку, що російське військове командування не може засвоїти нюанси механізованого маневру на майже прозорому полі бою в Україні.

Готовність російського військового командування витрачати велику кількість бронетехніки на виконання обмежених тактичних завдань відображає погане довгострокове оперативне планування, — пояснює американський Інститут вивчення війни. Поширити

Згідно з даними аналітиків, обмеження на російську техніку в середньостроковій і довгостроковій перспективі призведе до того, що такі невдалі механізовані атаки з часом стануть дорожчими.

Досі солдати РФ розраховували на відновлення запасів озброєння і військової техніки радянських часів, особливо бронетехніки, однак незабаром ситуація може змінитися.

Путін може програти війну через хибну стратегію та тактику армії РФ

На тлі масштабних втрат команда російського диктатора буде вимушена додатково мобілізувати російську економіку і оборонну промисловість.

Що також важливо розуміти, країна-агресорка поступово вичерпує свої обмежені радянські запаси.

Американські аналітики мають сумніви у тому, що російська оборонна промисловість зможе виробляти достатню кількість транспортних засобів, які б витримали високі темпи втрат техніки, навіть якщо буде проведена додаткова економічна мобілізація.

Станом на сьогодні Росія має достатньо бронетехніки для проведення періодичних ротних і більших механізованих атак по всій лінії фронту в осяжному майбутньому. Поширити

Однак провальна стратегія командування РФ спровокує погіршення ситуації з оснащенням російських збройних сил уже найближчими роками.