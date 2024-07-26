Армия РФ приближает Путина к поражению в войне. Аналитики раскрыли детали

Команда ISW обратила внимание на то, что российские захватчики теряют слишком много техники и оружия ради достижения минимальных успехов на фронте. Это может привести к тому, что вражеская армия остается без орудия для ведения войны.

Командование РФ допускает одинаковые ошибки на фронте

Как отмечают американские аналитики, российские оккупанты до сих пор пытаются вернуть себе инициативу на поле боя и добиться быстрых побед с помощью механизированного маневра.

Однако широкомасштабные лобовые атаки становятся причиной серьезных потерь. Речь идет не только о живой силе, но и о технике.

Анализируя действия армии РФ, команда ISW пришла к выводу, что российское военное командование не может усвоить нюансы механизированного маневра на почти прозрачном поле боя в Украине.

Готовность российского военного командования тратить большое количество бронетехники на выполнение ограниченных тактических задач отражает плохое долгосрочное оперативное планирование, — объясняет американский Институт изучения войны. Поделиться

Согласно данным аналитиков, ограничения на российскую технику в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведет к тому, что столь неудачные механизированные атаки со временем станут дороже.

До сих пор солдаты РФ рассчитывали на восстановление запасов вооружения и военной техники советских времен, особенно бронетехники, однако вскоре ситуация может измениться.

Путин может проиграть войну из-за ошибочной стратегии и тактики армии РФ

На фоне масштабных потерь команда российского диктатора вынуждена будет дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность.

Что также важно понимать, страна-агрессорка постепенно исчерпывает свои ограниченные советские запасы.

Американские аналитики сомневаются в том, что российская оборонная промышленность сможет производить достаточное количество транспортных средств, которые выдержали бы высокие темпы потерь техники, даже если будет произведена дополнительная экономическая мобилизация.

По состоянию на сегодня Россия имеет достаточно бронетехники для проведения периодических ротных и больших механизированных атак по всей линии фронта в обозримом будущем. Поделиться

Однако провальная стратегия командования РФ спровоцирует ухудшение ситуации с оснащением российских вооруженных сил в ближайшие годы.