Великобритания уже знает, как уничтожить ядерный арсенал Путина

Официальный Лондон рассматривает возможность создания ракет дальнего радиуса действия против российского ядерного оружия.
Главные тезисы
- Великобритания рассматривает возможность создания новых ракет для защиты от ядерной угрозы со стороны РФ.
- Дискуссия внутри ЕС о возможном применении ядерного оружия Путиным продолжается уже давно.
- Великобритания и Германия планируют разместить новые ракеты на территории ФРГ для усиления оборонной стратегии.
- Площадки для размещения ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют об усилении агрессивной политики РФ.
Великобритания и Германия хотят спасти мир от ядерной войны
Как удалось узнать британским журналистам, дискуссия на этот счет уже идет между странами Европы, ведь они допускают, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.
Указано, что власти Великобритании уже заявили своим союзникам, что настроены активно работать с Германией над ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 3200 км.
По предварительным данным, такие ракеты смогут “достать” Москву из Берлина, если российский диктатор все-таки решится применить тактическое ядерное оружие.
Кроме того, указано, что министр обороны Британии Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля.
По состоянию на сегодняшний день Лондон и Берлин намерены разместить указанные ракеты на территории ФРГ.
Что важно понимать, они заменят американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы.
Что известно о размещении в Беларуси ядерного оружия от России
Следует отметить, что последние заявления Путина и других официальных лиц РФ указывают на то, что Москва снижает порог применения тактического ядерного оружия.
Как удалось узнать The New York Times, прямо сейчас на территории Беларуси обустраивают площадки для размещения ядерного оружия страны-агрессорки.
Издание озвучило предположение, что строительство началось еще в марте 2023 года в районе города Осиповичи, где во времена СССР находилась военная база.
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