Великобритания уже знает, как уничтожить ядерный арсенал Путина

Великобритания и Германия хотят спасти мир от ядерной войны

Как удалось узнать британским журналистам, дискуссия на этот счет уже идет между странами Европы, ведь они допускают, что нелегитимный президент РФ Владимир Путин может быть готов применить такое оружие.

Указано, что власти Великобритании уже заявили своим союзникам, что настроены активно работать с Германией над ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 3200 км.

По предварительным данным, такие ракеты смогут “достать” Москву из Берлина, если российский диктатор все-таки решится применить тактическое ядерное оружие.

Кроме того, указано, что министр обороны Британии Джон Хили обсудил проект со своим немецким коллегой в Берлине в среду, 24 июля.

Глава оборонного ведомства находился там в рамках 48-часового дипломатического турне по Европе, чтобы укрепить сотрудничество между Лондоном и союзниками, а также продвинуть свою оборонную стратегию "НАТО на первом месте", — пишет издание. Поделиться

По состоянию на сегодняшний день Лондон и Берлин намерены разместить указанные ракеты на территории ФРГ.

Что важно понимать, они заменят американские, которые будут развернуты там в ближайшие годы.

Что известно о размещении в Беларуси ядерного оружия от России

Следует отметить, что последние заявления Путина и других официальных лиц РФ указывают на то, что Москва снижает порог применения тактического ядерного оружия.

Как удалось узнать The New York Times, прямо сейчас на территории Беларуси обустраивают площадки для размещения ядерного оружия страны-агрессорки.

Площадка в Беларуси для размещения ядерного оружия РФ

Издание озвучило предположение, что строительство началось еще в марте 2023 года в районе города Осиповичи, где во времена СССР находилась военная база.