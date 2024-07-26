Торговля оружием, которую КНДР активно проводит с Россией, смогла быстро возродить экономику Северной Кореи и обеспечить поддержку режима Ким Чен Ына.
Главные тезисы
- Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном налаживает важные торговые связи, способствующие экономическому росту КНДР и поддержке режима Ким Чен Ына.
- Последние соглашения между Путиным и Ким Чен Ыном свидетельствуют о тенденции к усилению авторитарных режимов.
- Сотрудничество КНДР с Россией привело к самому масштабному росту экономики Северной Кореи за последнее десятилетие.
КНДР получает существенную выгоду от сотрудничества с Кремлем
По словам британских журналистов, этот факт подтверждают данные Центробанка Южной Кореи.
Стоит обратить внимание на то, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.
Сотрудничество КНДР с Россией смогло покончить с трехлетним рядом сокращений, а также привело к самому масштабному росту экономики за последнее десятилетие.
Что также важно понимать, в лидерах оказались тяжелая и химическая промышленность, продемонстрировавшая 8,1% рост по сравнению с прошлым годом.
По словам журналистов, Банк Южной Кореи ежегодно отчитывается об экономике КНДР — этот анализ данных из открытых источников крайне точен.
Соглашение между РФ и КНДР. Как его комментируют на Западе
Новый договор, который подписали нелегитимный президент РФ Владимир Путина и северокорейский диктатор Ким Чен Ын, является признаком растущей согласованности между авторитарными государствами.
С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, на этом фоне крайне важно, чтобы демократии выступали единым фронтом.
В Белом доме подчеркнули, что переговоры диктаторов Путина и Ким Чен Ына еще раз подтверждают стремление Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.
Как уже упоминалось ранее, соглашение, подписанное Россией и КНДР, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.
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