Путин смог усилить еще одну диктатуру на фоне войны против Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин смог усилить еще одну диктатуру на фоне войны против Украины

Путин
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Источник:  Bloomberg

Торговля оружием, которую КНДР активно проводит с Россией, смогла быстро возродить экономику Северной Кореи и обеспечить поддержку режима Ким Чен Ына.

Главные тезисы

  • Сотрудничество между Москвой и Пхеньяном налаживает важные торговые связи, способствующие экономическому росту КНДР и поддержке режима Ким Чен Ына.
  • Последние соглашения между Путиным и Ким Чен Ыном свидетельствуют о тенденции к усилению авторитарных режимов.
  • Сотрудничество КНДР с Россией привело к самому масштабному росту экономики Северной Кореи за последнее десятилетие.

КНДР получает существенную выгоду от сотрудничества с Кремлем

По словам британских журналистов, этот факт подтверждают данные Центробанка Южной Кореи.

Стоит обратить внимание на то, что валовой внутренний продукт Северной Кореи вырос на 3,1% в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Сотрудничество КНДР с Россией смогло покончить с трехлетним рядом сокращений, а также привело к самому масштабному росту экономики за последнее десятилетие.

Что также важно понимать, в лидерах оказались тяжелая и химическая промышленность, продемонстрировавшая 8,1% рост по сравнению с прошлым годом.

Хотя в отчете речь не идет о том, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается увеличение производства первичных металлов, которые могут включать железо, сталь, медь, никель и алюминий, — сказано в сообщении.

По словам журналистов, Банк Южной Кореи ежегодно отчитывается об экономике КНДР — этот анализ данных из открытых источников крайне точен.

Соглашение между РФ и КНДР. Как его комментируют на Западе

Новый договор, который подписали нелегитимный президент РФ Владимир Путина и северокорейский диктатор Ким Чен Ын, является признаком растущей согласованности между авторитарными государствами.

С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, на этом фоне крайне важно, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В Белом доме подчеркнули, что переговоры диктаторов Путина и Ким Чен Ына еще раз подтверждают стремление Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в известной степени, Китаем.

Как уже упоминалось ранее, соглашение, подписанное Россией и КНДР, обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

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