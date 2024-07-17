Глава делегации КНДР утонул в российском ставке

Визит главы делегации КНДР Ким Кум Чоля в страну-агрессорку РФ закончился фатально — его труп достали из водоема в Зеленограде.
Главные тезисы
- Глава делегации КНДР погиб в российской ставке во время своего визита в Россию.
- Существуют версия о том, что на самом деле погибшим мог быть президент Военного университета Ким Гим Чхоль.
- Официальные лица России пока не комментируют произошедшее.
Что известно о гибели в России главы делегации Северной Кореи
Согласно данным российского Telegram-канала SHOT, речь идет о 64-летнем представителе корейского сельхозпредприятия, проживавшем в посольстве КНДР.
Он якобы решил отдохнуть на пляже "Ангстрем" в Зеленограде.
Уже через несколько часов его вещи нашли на берегу водоема.
Поиски пропавшего продолжались довольно долго, однако оказались безрезультативными.
Как сообщают российские оппозиционные медиа, на самом деле погибшим мог быть президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гим Чхоль.
2 недели назад Reuters сообщало о том, что он возглавил делегацию военных специалистов, прибывших в Россию с визитом.
Власти РФ пока последние события никак не комментируют.
Россия усиливает сотрудничество с КНДР
В прошлом месяце нелегитимный президент РФ Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею.
Российский диктатор подписал с Ким Чен Ином договор о стратегическом партнерстве.
По словам Путина, они договорились о "взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников" этого документа.
Впоследствии также стало известно, что Пхеньян намерен отправить инженерные силы на оккупированные территории Донецкой области.
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