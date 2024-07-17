Глава делегации КНДР утонул в российском ставке

Визит главы делегации КНДР Ким Кум Чоля в страну-агрессорку РФ закончился фатально — его труп достали из водоема в Зеленограде.

Что известно о гибели в России главы делегации Северной Кореи

Согласно данным российского Telegram-канала SHOT, речь идет о 64-летнем представителе корейского сельхозпредприятия, проживавшем в посольстве КНДР.

Он якобы решил отдохнуть на пляже "Ангстрем" в Зеленограде.

Уже через несколько часов его вещи нашли на берегу водоема.

Поиски пропавшего продолжались довольно долго, однако оказались безрезультативными.

А уже на следующий день тело корейца всплыло на поверхность пруда, его уже узнали, — сказано в сообщении. Поделиться

Как сообщают российские оппозиционные медиа, на самом деле погибшим мог быть президент Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гим Чхоль.

2 недели назад Reuters сообщало о том, что он возглавил делегацию военных специалистов, прибывших в Россию с визитом.

Власти РФ пока последние события никак не комментируют.

Фото: социальные сети

Россия усиливает сотрудничество с КНДР

В прошлом месяце нелегитимный президент РФ Владимир Путин впервые за 24 года прибыл в Северную Корею.

Российский диктатор подписал с Ким Чен Ином договор о стратегическом партнерстве.

По словам Путина, они договорились о "взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников" этого документа.

Впоследствии также стало известно, что Пхеньян намерен отправить инженерные силы на оккупированные территории Донецкой области.