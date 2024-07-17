Глава делегації КНДР утопився у російському ставку

Візит очільника делегації КНДР Кім Кум Чоля до країни-агресорки РФ закінчився фатально — його труп дістали із водойми у Зеленограді.

Що відомо про загибель у Росії глави делегації Північної Кореї

Згідно з даними російського Telegram-каналу SHOT, йдеться про 64-річного представника корейського сільгосппідприємства, який проживав у посольстві КНДР.

Він нібито вирішив відпочити на пляжі "Ангстрем", що знаходиться у Зеленограді.

Уже за кілька годин його речі знайшли на березі ставка.

Пошуки зниклого тривали доволі довго, однак виявилися безрезультативними.

А вже наступного дня тіло корейця спливло на поверхню ставка, його вже впізнали, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як повідомляють російські опозиційні медіа, насправді загиблим міг бути президент Військового університету імені Кім Ір Сена Кім Гім Чхоль.

2 тижні тому Reuters повідомляло про те, що він очолив делегацію військових фахівців, які прибули в Росію з візитом.

Влада РФ поки останні події жодним чином не коментує.

Фото: соціальні мережі

Росія посилює співпрацю з КНДР

Минулого місяця нелегітимний президент РФ Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї.

Російський диктатор підписав із Кім Чен Ином договір про стратегічне партнерство.

За словами Путіна, вони домовилися про "взаємну допомогу в разі агресії проти одного з учасників" цього документа.

Згодом також стало відомо, що Пхеньян збирається відправити інженерні сили на окуповані території Донецької області.