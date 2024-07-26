Путін зміг посилити ще одну диктатуру на тлі війни проти України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін зміг посилити ще одну диктатуру на тлі війни проти України

Путін
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Джерело:  Bloomberg

Торгівля зброєю, яку КНДР активно проводить з Росією, змогла швидко відродити економіку Північної Кореї та забезпечили підтримку режиму Кім Чен Ина.

Головні тези:

  • Співпраця між Москвою та Пхеньяном налагоджує важливі торговельні зв'язки, які сприяють економічному зростанню КНДР та підтримці режиму Кім Чен Ина.
  • Останні угоди між Путіним та Кім Чен Ином свідчать про тенденцію до посилення авторитарних режимів.
  • Співпраця КНДР з Росією призвела до наймасштабнішого зростання економіки Північної Кореї за останнє десятиліття.

КНДР отримує суттєвий зиск від співпраці з Кремлем

За словами британських журналістів, цей факт підтверджують дані Центробанку Південної Кореї.

Варто звернути увагу на те, що валовий внутрішній продукт Північної Кореї зріс на 3,1% у 2023 році порівняно з попереднім роком.

Співпраця КНДР з Росією змогла покласти край трирічній низці скорочень, а також призвела до наймасштабнішого зростання економіки за останнє десятиліття.

Що також важливо розуміти, у лідерах опинилися важка і хімічна промисловість, які продемонстрували 8,1% ріст порівняно з минулим роком.

Хоча у звіті не йдеться про те, чи займаються ці галузі виробництвом зброї, в ньому відзначається збільшення виробництва первинних металів, які можуть включати залізо, сталь, мідь, нікель і алюміній, — йдеться в повідомленні.

За словами журналістів, Банк Південної Кореї щорічно звітує про економіку КНДР — цей аналіз даних з відкритих джерел є вкрай точним.

Договір РФ та КНДР. Як його коментують на Заході

Новий договір, який підписали нелегітимний президент РФ Володимир Путіна та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин є ознакою дедалі більшої узгодженості між авторитарними державами.

З такою заявою виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, на цьому тлі вкрай важливо, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

У Білому домі наголосили, що переговори диктаторів Путіна та Кім Чен Ина вкотре підтверджує прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Як уже згадувалося раніше, угода, яку підписали Росія та КНДР, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

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