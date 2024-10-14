Флот РФ більше не здатен впливати на перебіг бойових дій в Україні — ВМС ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Флот РФ більше не здатен впливати на перебіг бойових дій в Україні — ВМС ЗСУ

Флот РФ більше не здатен впливати на перебіг бойових дій в Україні — ВМС ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російський флот втратив можливості впливати на перебіг бойових дій в Україні. Наразі Чорноморський флот фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні.

Головні тези:

  • Чорноморський флот РФ втратив свою військово-стратегічну важливість у регіоні Чорного та Азовського морів.
  • Військоморські сили України стверджують, що російський флот не може впливати на бойові дії в Україні.
  • Українські військові використовують ударні дрони, що дозволяє їм наносити значні удари по суднах РФ.
  • Рішучі дії та висока технічна готовність українських військових спричинили капітуляцію чорноморського флоту РФ в Криму.
  • Українські військові продовжують підтримувати контроль над ситуацією в морському просторі, за допомогою новітніх технологій та тактики.

Флот РФ вже не може вплинути на перебіг бойових дій в Україні

Про це заявив речник ВМС капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що які б у росіян не були ступінь готовності та кількість одиниць, — вплинути на перебіг бойових дій в Україні це фактично не може.

Навіть незважаючи, що деякі одиниці (росіяни — ред.) могли б перекинути внутрішніми водами, вони цього робити не будуть, тому що не можуть дати раду навіть тим одиницям, які в них залишаються в Чорноморському морі, в Чорноморському флоті, який фактично паралізований в азово-чорноморському регіоні, — повідомив речник ВМС капітан третього рангу Дмитро Плетенчук.

Капітан третього рангу додав, що більш професійно на це питання можуть відповісти його колеги з розвідки.

Водночас Плетенчук наголосив, що росіяни не можуть потрапити із Середземномор’я до акваторії Чорного моря.

Чорноморський флот РФ у Криму капітулював

Командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним “Тринадцятий” розповів про результати роботи українського ударного дрона MAGURA V5. За його словами, йдеться про  18 уражених суден РФ за півтора року.

Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може, ― пояснив “Тринадцятий”.

 

Командир спецпідрозділу “Group 13” також звертає увагу на те, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів.

Окрім того, наголошується, що його швидкість сягає 80 км/год, а бойова частина — 250 кілограмів.

 За словами “Тринадцятого”, він та його команда не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням.

Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження, ― зазначає спецпризначенець.

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