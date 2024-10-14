Между ВСУ и армией РФ произошло 107 боестолкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 14.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Сумской области пострадали, в частности, громады Басовки и Мирополья. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБам по районам населенных пунктов Ревьякино, Строительное, Сосновка сбросив десять КАБов.

На Купянском направлении российские оккупанты 16 раз атаковали Силы обороны в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Вишневого. 14 боестолкновений еще продолжается. По Новоосиновому и Ковшаровке вражеская авиация нанесла удары восемью управляемыми авиационными бомбами.

На Харьковском направлении противник сбросил две управляемые авиабомбы на Гарбузы.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 21 атаку на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Невское, Терны, Ямполевка, Торское и Заречное. Одиннадцать боев завершились, еще десять — продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать возможности прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения завершены без успеха для противника.

На Краматорском направлении с начала суток подразделения Сил обороны отражали одну атаку российских захватчиков вблизи Орехово-Василовки, еще два вражеских штурма продолжаются.

На Торецком направлении продолжаются три штурмовых действия в районе Щербиновки. Враг применяет авиацию — по Торецку нанес удар КАБом.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 18 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Мирнограда, Лисовки, Селидового, Воздвиженки, Новоторецкого, Новогродовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 29 раз в районах населенных пунктов Измайловка, Горняк, Звездное, Кураховка, Цукурино, Новодмитровка, Новоселидовка, Антоновка, Константиновка, Екатериновка и Водяное. 18 попыток окупантов продвинуться вперед уже отбито. Кроме того, враг сбросил авиабомбу на Ильинку.

На Времиевском и Гуляйпольском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако ударил по Новодаровке около 60 НАРов.

На Ореховском направлении оккупационные войска два раза штурмовали позиции сил обороны вблизи Малой Токмачки и Новоданиловки. Одно боеприкосновение еще продолжается.