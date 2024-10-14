ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 ББМ за сутки

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 670 190 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 единиц боевой бронетехники.
- Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 670 190 военных.
- За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение в различных районах.
- Украинские защитники успешно отразили 39 атак противника на Кураховском направлении.
- При поддержке Генштаба украинской армии продолжает демонстрировать высокую эффективность в проведении операций против врага.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8 975 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 17 895 (+19) ед,
артиллерийских систем — 19 421 (+11) ед,
РСЗО — 1 231 (+0) ед,
средств ПВО — 978 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 009 (+17) ед,
крылатых ракет — 2619 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 622 (+38) ед,
специальной техники — 3 437 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.
На Купянском направлении произошло 19 боеприкосновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.
На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Временного Яра и Ступочек.
На Покровском направлении наши защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-