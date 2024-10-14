ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 ББМ за сутки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 ББМ за сутки

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 ББМ за сутки
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 670 190 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные за сутки уничтожили более 1200 солдат РФ и 19 единиц боевой бронетехники.
  • Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 670 190 военных.
  • За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение в различных районах.
  • Украинские защитники успешно отразили 39 атак противника на Кураховском направлении.
  • При поддержке Генштаба украинской армии продолжает демонстрировать высокую эффективность в проведении операций против врага.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1260 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8 975 (+5) ед,

  • боевых бронированных машин — 17 895 (+19) ед,

  • артиллерийских систем — 19 421 (+11) ед,

  • РСЗО — 1 231 (+0) ед,

  • средств ПВО — 978 (+0) ед,

  • самолетов — 369(+0) ед,

  • вертолетов — 329 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 009 (+17) ед,

  • крылатых ракет — 2619 (+0) ед,

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26 622 (+38) ед,

  • специальной техники — 3 437 (+2) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении произошло 19 боеприкосновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

  • На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

  • На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Временного Яра и Ступочек.

  • На Покровском направлении наши защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника возле Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки.

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