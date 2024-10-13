ВСУ уничтожили логистику армии РФ на Харьковском направлении — видео

Украинские военные продолжают уничтожать логистические цепи российских окупантов на Харьковском направлении, в частности технику, которая транспортирует пехоту.

Украинские бойцы показали, как уничтожают пехоту РФ

Как сообщает ОТУ "Харьков", уничтожение вражеской логистики является одной из ключевых задач на фронте.

Оккупанты пытаются перемещать боеприпасы и личный состав под прикрытием ночи, однако беспилотники 71-й отдельной егерской бригады ведут постоянное наблюдение. Поделиться

Аэроразведка обнаружила движение вражеских грузовиков и передала координаты артиллерийским подразделениям, несколькими выстрелами остановившим вражеский "Урал". Завершили операцию пилоты FPV-дронов.

Ночные FPV-дроны также уничтожили "буханку", перевозившую российскую пехоту. Несмотря на попытки окупантов сбежать, они были ликвидированы вместе с транспортом.

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 15 атак в районах Торецкая и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка.